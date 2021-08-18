Во вторник, 18 августа, медики представили очередную сводку о состоянии дел с коронавирусной эпидемией в Украине. Общее количество зараженных COVID-19 в стране за минувшие сутки выросло еще на 1 447 человек.

Напомним, что вчера, 17 августа в стране было выявлено 890 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с минувшими сутками, число выявленных зараженных за сутки выросло на 557 человек.

Умерли за отчетные сутки 40 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло отметки в 53 336 человек - Ред.).

О новых заболевших сообщает пресс-служба Министерства здравохранения Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за отчетный 24-часовой период 712 человек (с начала эпидемии в стране уже 2 198 220 человека побороли страшную болезнь - Ред.).

Среди новых зараженных 104 ребенка и 38 медработников.

В Донецкой области выявлено 155 новых зараженных, в Одесской области - 130 человек, в Днепропетровской области - 93 и в Харьковской области 89 человек.

В Киеве коронавирус подхватили еще 181 человек.

По свежим данным университета Джона Хопкинса (следит за ситуацией в режиме онлайн 24/7), на утро 18 августа отмечено уже 208 566 549 зараженных с момента начала пандемии, число жертв - 4 381 855.

Тройка мировых "лидеров", где выявлено самое большое число заражений такова: США, Индия и Бразилия. Причем, например, в США єпидемия никак не сбавит обороты, несмотря на жесткие антикоронавирусные ограничения для непривитых американцев.

Мы ранее рассказывали о том, что специалисты Министерства здравохранения Украины провели расчеты и обнародовали данные насчет того, какие возрастные категории имеют наибольшие шансы не пережить заражение коронавирусом.

А киевлян ждет необычный сюрприз. Чиновники пообещали устроить вакцинацию на улицах столицы 24 августа в юбилейный День Независимости Украины. Расчет прост - ожидается, что прививку получат несколько тысяч человек.