Лето - это сезон отпусков. Многие любят путешествовать дикарями с палаткой по неизведанным местам. Готовиться к такому путешествию нужно тщательно.

В Минздраве рассказали, что из лекарств желательно захватить с собой в поход.

На отдыхе туриста подстерегают разные опасности:

травмы с потерей крови;

аллергические реакции (кожная сыпь, отек Квинке или анафилактический шок);

пищевое отравление;

обезвоживание;

переохлаждение или перегрев;

обострение хронических заболеваний.

Поэтому стоит сформировать личную аптечку. В нее должны входить:

антидиарейные средства;

сорбенты;

оральные смеси для регидратации;

нестероидные противовоспалительные средства;

обезболивающие и жаропонижающие препараты;

противоаллергические средства;

глазные капли с антисептиком (на случай заноса инфекции в глаз);

антисептические средства для обработки ран;

рецептурные препараты, которые прописал семейный врач (при необходимости).

Средства, которые могут помочь в случае травм:

жгут для остановки крови;

перевязочные материалы (бинты, ватные диски, стерильные салфетки, набор пластырей и т.п.);

эластичный бинт (используется при растяжении связок);

спиртосодержащий антисептик для рук (не менее 60% спирта);

шины для иммобилизации травмированных конечностей;

термоковрик.

Из медицинских устройств не помешает взять:

электронный термометр;

пульсоксиметр;

пинцет (для удаления клещей или мелких обломков из ран).

Не стоит забывать о средствах против солнца и насекомых.

Ранее в Минздраве перечисляли, что должно быть в личной аптечке на случай войны.

Также в ведомстве инструктировали, как нужно действовать, чтобы спасти жизнь попавшим в ДТП.