К походу нужно как следует подготовиться. Фото: volodymyrets.city

Лето - это сезон отпусков. Многие любят путешествовать дикарями с палаткой по неизведанным местам. Готовиться к такому путешествию нужно тщательно.

В Минздраве рассказали, что из лекарств желательно захватить с собой в поход.

На отдыхе туриста подстерегают разные опасности:

  • травмы с потерей крови;
  • аллергические реакции (кожная сыпь, отек Квинке или анафилактический шок);
  • пищевое отравление;
  • обезвоживание;
  • переохлаждение или перегрев;
  • обострение хронических заболеваний.

Поэтому стоит сформировать личную аптечку. В нее должны входить:

  • антидиарейные средства;
  • сорбенты;
  • оральные смеси для регидратации;
  • нестероидные противовоспалительные средства;
  • обезболивающие и жаропонижающие препараты;
  • противоаллергические средства;
  • глазные капли с антисептиком (на случай заноса инфекции в глаз);
  • антисептические средства для обработки ран;
  • рецептурные препараты, которые прописал семейный врач (при необходимости).

Средства, которые могут помочь в случае травм:

  • жгут для остановки крови;
  • перевязочные материалы (бинты, ватные диски, стерильные салфетки, набор пластырей и т.п.);
  • эластичный бинт (используется при растяжении связок);
  • спиртосодержащий антисептик для рук (не менее 60% спирта);
  • шины для иммобилизации травмированных конечностей;
  • термоковрик.

Из медицинских устройств не помешает взять:

  • электронный термометр;
  • пульсоксиметр;
  • пинцет (для удаления клещей или мелких обломков из ран).

Не стоит забывать о средствах против солнца и насекомых.

Скриншот из Фейсбука ЦОЗ

Ранее в Минздраве перечисляли, что должно быть в личной аптечке на случай войны.

Также в ведомстве инструктировали, как нужно действовать, чтобы спасти жизнь попавшим в ДТП.

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