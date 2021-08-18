Медики объяснили украинцам, какие лекарства брать в отпуск дикарем с палаткой
Лето - это сезон отпусков. Многие любят путешествовать дикарями с палаткой по неизведанным местам. Готовиться к такому путешествию нужно тщательно.
В Минздраве рассказали, что из лекарств желательно захватить с собой в поход.
На отдыхе туриста подстерегают разные опасности:
- травмы с потерей крови;
- аллергические реакции (кожная сыпь, отек Квинке или анафилактический шок);
- пищевое отравление;
- обезвоживание;
- переохлаждение или перегрев;
- обострение хронических заболеваний.
Поэтому стоит сформировать личную аптечку. В нее должны входить:
- антидиарейные средства;
- сорбенты;
- оральные смеси для регидратации;
- нестероидные противовоспалительные средства;
- обезболивающие и жаропонижающие препараты;
- противоаллергические средства;
- глазные капли с антисептиком (на случай заноса инфекции в глаз);
- антисептические средства для обработки ран;
- рецептурные препараты, которые прописал семейный врач (при необходимости).
Средства, которые могут помочь в случае травм:
- жгут для остановки крови;
- перевязочные материалы (бинты, ватные диски, стерильные салфетки, набор пластырей и т.п.);
- эластичный бинт (используется при растяжении связок);
- спиртосодержащий антисептик для рук (не менее 60% спирта);
- шины для иммобилизации травмированных конечностей;
- термоковрик.
Из медицинских устройств не помешает взять:
- электронный термометр;
- пульсоксиметр;
- пинцет (для удаления клещей или мелких обломков из ран).
Не стоит забывать о средствах против солнца и насекомых.
Ранее в Минздраве перечисляли, что должно быть в личной аптечке на случай войны.
Также в ведомстве инструктировали, как нужно действовать, чтобы спасти жизнь попавшим в ДТП.