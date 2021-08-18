Война с "Газ-водой"

Главный скандал вчерашнего дня возник из ничего. В Киеве, на Институтской, в рамках подготовки к Дню независимости, начали устанавливать историческую инсталляцию, в состав которой входили макет стандартной советской квартиры, а также автоматы газированной воды и лоток для мороженного. Таким образом авторы проекта хотели продемонстрировать, как наши граждане жили 40-50 лет назад. Причем для советской эпохи не делали исключения – подобные инсталляции готовятся для демонстрации целого ряда периодов истории. Но скандал возник только вокруг автоматов с газировкой.

На них набросились и порохоботы, и националисты. Некоторые, правда, делали акцент не на самой инсталляции, а на том, что для ее размещения выбрали именно нижнюю часть Институтской – место, ставшее гибелью некоторых протестующих 19-20 февраля 2014 года. Но было очевидно, что этот мотив – не основной.

К примеру, мэр столицы Виталий Кличко, оперативно приехавший на место "инцидента" и возглавивший войну с "газ-водой", прямо заявил: "95 квартала" здесь не будет" и отдал команду относительно демонтажа. Который, впрочем, не понадобился: все уже разрушили радикалы из "Нацкорпуса".

Вся эта история стала наглядным доказательством того, что все политсилы, называющие себя "проукраинскими", уже семь лет ведут борьбу не с коммунистическим режимом, а с советским прошлым вообще.

Возможно, они рассчитывали, что после закона о декоммунизации все советское прошлое исчезнет само собой. Однако оно продолжает напоминать о себе символами, которые в этом законе не предусмотрели. И теперь идет уже явно незаконная война на уничтожение автоматов с газировкой, на репрессии за никем не запрещенные песни вроде "Катюши" или "Дня Победы".

То, что в этой войне активно участвует Виталий Кличко, означает одно: президентом Украины он никогда не будет, и пусть даже не пытается: 73%, голосовавшие за Владимира Зеленского во втором туре, – это не те, кто считает "газ-воду" и "Катюшу" вражеской агитацией.

Но это же должен понять и Зеленский: история с абсолютно не идеологической инсталляцией показала, что он и его команда никогда не станут своими для националистов, с которыми нынешняя власть заигрывает уже полтора года. Таким путем можно лишь отпугнуть собственных избирателей.

Разумков принял вызов Зеленского

То, что идеологическая линия Зеленского не соответствует ожиданиям его электората, нагляднее всего отражается в заявлениях спикера парламента Дмитрия Разумкова, который был среди тех, кто формировал идеологию президентской кампании нынешнего главы государства. Никто не возьмется утверждать, что Разумков был бы иным президентом, чем Зеленский, но то, что он хорошо понимает, в чем нужно отличаться от шефа в глазах избирателей, – это факт.

Поэтому не случайно вчера спикер парламента выступил с завуалированной критикой недавнего заявления главы государства о том, что граждане, считающие себя русскими, должны уезжать в Россию.

Разумков выступил с противоположным тезисом: в Украине нужно создать такие условия, чтобы сюда вернулись все, кто ее покинул и остался за рубежом – хоть на Западе, хоть в России.

Безусловно, такой тезис куда больше соответствует настроениям 73 процентов. И не случайно спикер сказал о том, что именно с такой программой они шли на выборы в 2019 году: фактически он заявил, что Зеленский предал данные избирателям обещания.

Так что война Зеленского и Разумкова постепенно переходит в открытую фазу. Президент бросил перчатку еще тогда, когда запретил спикеру ехать на Донбасс, – вчера глава парламента показал, что вызов принял.

И теперь остается один вопрос: как долго Разумков еще будет спикером.

Встретится ли президент с Пушилиным?

Несоответствие идеологических установок нынешней власти наглядно показали и опубликованные вчера результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг". Согласно этим результатам, 67% украинцев считают, что Владимир Зеленский должен встретиться с Владимиром Путиным, чтобы договориться о мире на Донбассе.

Правда, в нынешней власти могут заявить, что Зеленский регулярно предлагает Путину встретиться, но тот отказывается. Однако все мы понимаем, что встреча не происходит потому, что украинскому президенту не с чем на нее ехать. И лишь размытость формулировки "встреча с Путиным" позволяет Банковой манипулировать.

Однако есть и более конкретные формулировки. 51,1% считает, что ради мира на Донбассе Зеленский должен встретиться даже с лидерами непризнанных "республик", а 52,8% – что Украина должна выполнить Минские соглашения.

И вот от этих цифр уже не отвертеться: более половины украинцев поддерживают то, против чего категорически выступает президент. И все эти 51-53% – основа того электората, который избрал Зеленского.

Потому, когда возникает вопрос о политических перспективах нынешнего гаранта, не стоит говорить об угрозах со стороны Разумкова или Кличко. Яму Зеленский себе копает сам.

Бунт телеканалов против украинизации: Креминь бессилен?

Радужные отчеты мовного омбудсмена Тараса Креминя, публиковавшиеся в первые месяцы 2021 года, вдруг окрасились в черные тона. Явно или скрыто, главный мовный цензор дает понять, что украинизация забуксовала. Это стало ясно еще тогда, когда Креминь потребовал от Кабмина и региональных властей ввести специальных надсмотрщиков по украинизации. А вчера подтвердилось заявлением о том, что семь телеканалов отказываются выполнять украинизаторскую норму закона о госязыке, действующую уже месяц.

Закон о тотальной украинизации оставил лазейки, которыми пользуются те, кому эта украинизация поперек горла.

Телеканалы, о которых идет речь, воспользовались противоречием между законом о телевиденим и мовным законом, о котором недавно заявлял Нацсовет по ТВ и радио: первый предусматривает 75%-ю квоту украинского языка с единственным уточнением насчет новостей в прайм-тайм, второй – запрещает трансляцию фильмов на русском языке. Естественно, телеканалы решили выполнять тот закон, который вредит им меньше.

Причем речь идет о телеканалах всех ведущих телекомпаний – среди борцов с украинизацией оказались и "Плюсы", и "Интер", и "Украина", и СТБ с ICTV. Причем этот "заговор", похоже, может длиться бесконечно.

Ситуация для Кремня сложилась патовая: все ведущие телекомпании не хотят отказываться от фильмов и сериалов на русском языке, Нацсовет по ТВ не хочет их наказывать, так как руководствуется профильным законом, а внесение изменений в закон о ТВ практически невозможно, поскольку без указания с Банковой 226 голосов оно не соберет. А Зеленский такой команды не даст, поскольку сам себе не враг – если не в электоральном, то в коммерческом смысле.

Пример телеканалов, проигнорировавших закон о тотальной украинизации, должен стать стартовой точкой для поиска аналогов в других сферах. В украинском законодательстве полно противоречий, и их можно использовать во благо общества, сопротивляющегося украинизации. Не исключено, что можно найти законы, по которым продавцам или врачам можно говорить на родном языке. Нужно только поискать.

Афганистан: победа талибов и сопротивление вице-президента

Уход американцев из Афганистана превратился в паническое бегство. Проамериканская власти в стране упала буквально за месяц. Еще до того, как должен быть закончиться вывод войск НАТО. Талибы взяли Кабул.

Кадры того, как противники талибов пытаются покинуть страну, прицепившись к американскому самолету, и гибнут, – обошли весь мир.

Ощущение геополитического позора для США усилилось после того как Байден фактически отрекся от своих афганских союзников, заявив, что они сами виноваты в поражении, так как не хотели воевать.

Также эту речь многие восприняли как сигнал того, что американцы вообще намерены уходить от активной внешней политики, перекладывая ответственность за решение мировых проблем на другие страны.

Впрочем, это пока вопрос спорный - произойдет ли так на самом деле.

Но пока эффект от событий вполне однозначный - на американцев полагаться нельзя.

Что касается Афганистана, то вчера его вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя главой страны в связи с бегством президента Ашрафа Гани и призвал народ к сопротивлению.

Выглядело это как призыв отчаявшихся, но вчера же вечером стало известно, что армия сопротивления Салеха отбила у талибов район Чарикар в провинции Парван. То есть, возможно, талибам все же еще дадут бой. Вот только Штаты к этому уже отношения иметь не будут.