С конца лета до середины осени наступает период цветения амброзии, которая у многих людей вызывает тяжелые приступы аллергии. В украинском Минздраве рассказали, как облегчить симптомы аллергии на это растение.

Советы опубликованы в Фейсбуке ведомства.

Одно растение амброзии может выделять в воздух миллиарды частиц пыльцы, которая считается одним из самых агрессивных аллергенов. Причем на пыльцу плохо реагируют даже люди, которые никогда не страдали от поллиноза (то есть аллергии на пыльцу).

Симптомы такой аллергии следующие:

сильный насморк и заложенность носа;

слезоточивость, покраснение и зуд в глазах;

кашель и першение в горле;

зуд кожи;

в тяжелых случаях астматические приступы с потерей обоняния и сильными головными болями.

Чтобы хоть немного облегчить свое состояние и уменьшить симптомы, следует:

избегать пребывания на улице в период с 10 до 15 часов;

держать двери и окна закрытыми, когда это возможно;

принимать душ, мыть руки и менять одежду после возвращения с улицы;

сушить одежду и постельное белье в помещении;

носить солнцезащитные очки;

стараться избегать прогулок по паркам и полям.

Если вы заметили проявления аллергии, обратитесь к семейному врачу. А тот, в свою очередь, направит к аллергологу, который назначит необходимые лекарства. Когда острая фаза болезни пройдет, нужно провести обследование на выявление аллергенов. Благодаря этому удастся получать самую эффективную терапию.

В Минздраве призвали не лечиться самим и не назначать себе препараты самостоятельно.

Ранее Минздрав рассказывал, можно ли вылечить аллергию навсегда.

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