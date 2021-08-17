В детском лагере "Молодая гвардия" под Одессой у 30 детей и 3 взрослых подтвердился Дельта-штамм коронавируса.

В лагере находятся дети возрастом от 9 до 16 лет.

Об этом "Стране" сообщил Сергей Кравченко, глава Национальной Медицинской палаты Украины.

"У 30 детей в лагере подтвердился штамм Дельта. Губернатор Одесской области уже готов заказывать автобусы, чтоб детей развести по домам. Хотя по классике эпидемиологии, все должны оставаться в очаге до момента элиминации инфекции (снижение заболеваемости определенной инфекционной болезнью до нуля в границах определенной территории - Ред.). Но в нашей стране все давно наплевали на эпидемиологию. Да и финансово-экономическое положение не позволяет локализовать очаг на месте из-за отсутствия необходимых ресурсов", - отметил Сергей Кравченко.

Дело в том, что на всю Одесскую область готово слишком мало коек под коронавирусных больных.

"Госпитализировали уже пятерых детей, больных более 40 (ранее сообщалось о 44 больных, из них двое - взрослых, остальные - дети, Ред.). У более чем 30 человек подтверждён штамм Дельта, контактных лиц - больше 500, а общее количество детей в лагере больше тысячи. Если количество требующих госпитализации возрастёт, Одесский регион может не справиться, так как под COVID-19 готово всего лишь около 150 детских коек на всю область", - уверяет Сергей Кравченко.

Напомним, что заболевшие коронавирусом дети в лагере под Одессой могли контактировать с полутысячей лиц.