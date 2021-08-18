Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан исключает сотрудничество движения "Талибан" и террористической организации ИГИЛ.

Об этом Салливан сказал на встрече с журналистами 17 августа, комментируя ситуацию в Афганистане.

Перед тем как вспомнить об ИГИЛ, он сообщил, что, принимая решение о выводе американских войск из Афганистана, Вашингтон отдавал себе отчет в том, что талибы захватят там власть. Просто в США не ожидали, что это произойдет так быстро.

Теперь же, по его словам, США не ожидают, что "Талибан" будет сотрудничать с Исламским государством в Афганистане. Он аргументировал свою мысль тем, что хорошо известно, что "Талибан" и ИГИЛ "воюют друг с другом".

"В общем, я не предвижу отношений, при которых они будут помогать друг другу. Но ситуация развивается динамично, так что нужно посмотреть, что из этого получится", - добавил Салливан.

Во время той же встречи с журналистами советник Байдена не исключил, что Вашингтон признает новую власть талибов в Афганистане.

Кроме того, Салливан заявил, что США готовы защитить гражданское население Афганистана от талибов санкциями.