Во вторник, 17 августа, спустя два дня после входа талибов в Кабул, в Вашингтоне заявили о готовности ускорить скорость эвакуации из Афганистана до 9 000 людей за 1 сутки.

Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

Он заявил, что в США намерены перевозить от 5 000 до 9 000 человек в сутки. Для этого необходимо, чтобы самолеты прибывали и вылетали из аэропорта Кабула каждый час.

За последнюю ночь в аэропорт Кабула, по данным Пентагона, прибыли девять самолетов Boeing С-17, они доставили снаряжение для военных и дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих в Афганистан. Семь из них вылетели обратно, забрав с собой от 700 до 800 человек, включая 165 американцев.

Кабульский аэропорт в данный момент открыт для военных самолетов и для ограниченных коммерческих рейсов, его безопасность обеспечивают сборные силы ряда стран НАТО.

Мы разбирались, что обещают талибы и кто возглавит Афганистан.

Напомним, что граждан Украины из Афганистана эвакуировали на частном самолете, который сумели бесплатно организовать в Министерстве иностранных дел Украины.