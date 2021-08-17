Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, будет ли Белый дом вводить санкции против движения "Талибан". Советник не исключил введение ограничений, чтобы защитить гражданское население в Афганистане.

Об этом Салливан сказал 17 августа на совместном брифинге в Белом доме с пресс-секретарем администрации Байдена Джен Псаки.

У советника поинтересовались, какие у США есть средства для защиты простых жителей Афганистана от талибана.

Салливан заверил, что существует "много защитных механизмов". И пояснил: есть возможности, связанные с санкциями и международной изоляцией.

"Мы сейчас работаем над некоторыми возможностями", - заверил советник Байдена.

Впрочем, он добавил, что не хотел бы рассказывать о подробностях, дабы власти США могли общаться напрямую с представителями "Талибана".

На том же брифинге, где речь шла о санкциях, Салливан заявил, что США в принципе могут признать талибов, если те "покажут остальному миру, кем являются и как намерены действовать".

Пока же Вашингтон заморозил миллиарды долларов правительства Афганистана в своих банках, чтобы деньги не достались боевикам "Талибана".