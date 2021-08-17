США собираются защищать мирных афганцев от "Талибана" его международной изоляцией и санкциями
Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, будет ли Белый дом вводить санкции против движения "Талибан". Советник не исключил введение ограничений, чтобы защитить гражданское население в Афганистане.
Об этом Салливан сказал 17 августа на совместном брифинге в Белом доме с пресс-секретарем администрации Байдена Джен Псаки.
У советника поинтересовались, какие у США есть средства для защиты простых жителей Афганистана от талибана.
Салливан заверил, что существует "много защитных механизмов". И пояснил: есть возможности, связанные с санкциями и международной изоляцией.
"Мы сейчас работаем над некоторыми возможностями", - заверил советник Байдена.
Впрочем, он добавил, что не хотел бы рассказывать о подробностях, дабы власти США могли общаться напрямую с представителями "Талибана".
На том же брифинге, где речь шла о санкциях, Салливан заявил, что США в принципе могут признать талибов, если те "покажут остальному миру, кем являются и как намерены действовать".
Пока же Вашингтон заморозил миллиарды долларов правительства Афганистана в своих банках, чтобы деньги не достались боевикам "Талибана".