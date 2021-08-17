Советник главы Белого дома Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал возможное признание Соединенными Штатами лидеров движения "Талибан" законным руководством Афганистана. По его словам, пока об этом преждевременно говорить.

Салливан сделал это заявление 17 августа во время совместного брифинга с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки.

Журналисты спросили Салливана о признании талибов законными властями Афганистана.

Советник ответил, что поскольку сейчас в Кабуле царит хаос и нет кем-либо одобренного правительства или других властей, то поднимать тему признания рано.

И добавил, что признание будет зависеть от поведения самих талибов.

"Это будет зависеть от "Талибана" - от того, как они покажут остальному миру, кем являются и как намерены действовать", - сказал Салливан.

Между тем, несмотря на неопределенную позицию с признанием США уже подсуетились, чтобы заблокировать деньги афганских властей, лежащие на счетах американских банков - под предлогом, чтобы финансы не достались талибам. Речь идет о миллиардах долларов.

Ранее "Страна" цитировала слова Джо Байдена о критической обстановке в Афганистане, сложившейся после поспешного вывода военных сил США.