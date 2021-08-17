Пересмотр решения суда по вновь выявленным обстоятельствам не дает ранее осужденному (оправданному) права на задействование суда присяжных при этом.

Об этом говорится в постановлении Верховного суда Украины по делу № 320/2582/19 от 29 июля 2021 года, сообщает пресс-служба судебного ведомства.

Сообщается, что лицо, осужденное к пожизненному лишению свободы, обратилось в Верховный Суд с кассационной жалобой на решения местного и апелляционного судов, которые отказали ему в восстановлении срока на обращение с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебных решений относительно него.

В кассационной жалобе осужденный отметил, в частности, о том, что суд первой инстанции должен был рассматривать его заявление о пересмотре судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам судом присяжных. Кассационный уголовный суд в составе ВС оставил без удовлетворения кассационную жалобу.

В КУС ВС указали, что с учетом предписания уголовного процессуального закона (ч. 3 ст. 31, ч. 2 ст. 383, ст. 384 УПК Украины) рассмотрение уголовного производства судом присяжных проводится при совокупности следующих условий:

обвинительный акт в отношении лица передано на рассмотрение суда первой инстанции; преступление, в совершении которого обвиняется лицо, предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы; во время подготовительного судебного заседания обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного производства в отношении него судом присяжных.

Для других стадий судебного производства (пересмотра судебных решений в апелляционном, кассационном порядке, по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам) возможности осуществления уголовного производства судом присяжных процессуальным законом не предусмотрено.

Предметом судебного рассмотрения в порядке производства по вновь открывшимся обстоятельствам выступает не обвинительный акт, а судебное решение, в частности приговор суда, вступивший в законную силу, которым установлено наличие или отсутствие виновности лица в совершении инкриминируемого ему преступления. После вступления приговора в законную силу лицо, в отношении которого осуществляется уголовное производство, уже не имеет статуса обвиняемого, а в зависимости от принятого судом решения считается оправданным или осужденным. Обеспечение дополнительных гарантий для такого лица в виде пересмотра приговора в отношении него по вновь открывшимся обстоятельствам судом присяжных процессуальный закон не предусматривает.

Указанное согласуется с предписаниями ч. 10 ст. 31 УПК Украины, согласно которым пересмотр судебного решения по исключительным обстоятельствам в суде первой инстанции осуществляется коллегией в составе трех или более нечетного количества судей. И хотя эта норма не определяет состав суда для пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, однако с учетом сходства процедур производства по вновь открывшимся и исключительным обстоятельствам, осуществление которых регулируется гл. 34 УПК Украины, по мнению коллегии судей, пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам также должен осуществляться исключительно профессиональными судьями.

Привлечение присяжных к этой процедуре не будет способствовать реализации задач уголовного судопроизводства, ведь цель, которая может быть достигнута при рассмотрении заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам судом присяжных, явно несоразмерны с затраченными на такое рассмотрение процессуальными средствами.

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