В Верховном суде запретили суд присяжных при пересмотре дела по вновь обнаруженным данным
Пересмотр решения суда по вновь выявленным обстоятельствам не дает ранее осужденному (оправданному) права на задействование суда присяжных при этом.
Об этом говорится в постановлении Верховного суда Украины по делу № 320/2582/19 от 29 июля 2021 года, сообщает пресс-служба судебного ведомства.
Сообщается, что лицо, осужденное к пожизненному лишению свободы, обратилось в Верховный Суд с кассационной жалобой на решения местного и апелляционного судов, которые отказали ему в восстановлении срока на обращение с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебных решений относительно него.
В кассационной жалобе осужденный отметил, в частности, о том, что суд первой инстанции должен был рассматривать его заявление о пересмотре судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам судом присяжных. Кассационный уголовный суд в составе ВС оставил без удовлетворения кассационную жалобу.
В КУС ВС указали, что с учетом предписания уголовного процессуального закона (ч. 3 ст. 31, ч. 2 ст. 383, ст. 384 УПК Украины) рассмотрение уголовного производства судом присяжных проводится при совокупности следующих условий:
- обвинительный акт в отношении лица передано на рассмотрение суда первой инстанции;
- преступление, в совершении которого обвиняется лицо, предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы;
- во время подготовительного судебного заседания обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного производства в отношении него судом присяжных.
Для других стадий судебного производства (пересмотра судебных решений в апелляционном, кассационном порядке, по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам) возможности осуществления уголовного производства судом присяжных процессуальным законом не предусмотрено.
Предметом судебного рассмотрения в порядке производства по вновь открывшимся обстоятельствам выступает не обвинительный акт, а судебное решение, в частности приговор суда, вступивший в законную силу, которым установлено наличие или отсутствие виновности лица в совершении инкриминируемого ему преступления. После вступления приговора в законную силу лицо, в отношении которого осуществляется уголовное производство, уже не имеет статуса обвиняемого, а в зависимости от принятого судом решения считается оправданным или осужденным. Обеспечение дополнительных гарантий для такого лица в виде пересмотра приговора в отношении него по вновь открывшимся обстоятельствам судом присяжных процессуальный закон не предусматривает.
Указанное согласуется с предписаниями ч. 10 ст. 31 УПК Украины, согласно которым пересмотр судебного решения по исключительным обстоятельствам в суде первой инстанции осуществляется коллегией в составе трех или более нечетного количества судей. И хотя эта норма не определяет состав суда для пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, однако с учетом сходства процедур производства по вновь открывшимся и исключительным обстоятельствам, осуществление которых регулируется гл. 34 УПК Украины, по мнению коллегии судей, пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам также должен осуществляться исключительно профессиональными судьями.
Привлечение присяжных к этой процедуре не будет способствовать реализации задач уголовного судопроизводства, ведь цель, которая может быть достигнута при рассмотрении заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам судом присяжных, явно несоразмерны с затраченными на такое рассмотрение процессуальными средствами.
Как сообщала "Страна", СБУ начала проверку Верховного Суда, чтобы заблокировать рассмотрение дел об обжаловании санкций.
Напомним, что в Верховном суде изменили правовую позицию относительно ничтожности завещания.