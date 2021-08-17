Депутат городского совета Кривого Рога Виктория Третяк заявила "Стране", что на теле погибшего мэра города Константина Павлова нашли телесные повреждения, похожие на следы избиения.

Так, на фотографии, сделанной сразу после смерти Павлова, можно заметить несколько увечий.

"Эти травмы похожи на избиение, потому что на фотографии, которая сделана в первый момент после его смерти, четко видно полностью синее правое ухо, заплывший правый глаз и под ним большой отек. Возле глаза и подбородка также была запекшаяся кровь. На шее тоже была похожая полоска – от удушья веревкой, рукой или когда резко дергают за воротник. Создается такое впечатление, что это были удары. Потому что когда тело пролежало некоторое время, части лица и шеи начали приобретать синий оттенок. Такое происходит через какое-то время после ударов", – объяснила Третяк "Стране".

Она дала понять, что к гибели Константина Павлова может быть причастна действующая власть.

"Действующая власть не восприняла победу Павлова на выборах мэра. Это был шок и удар для них. Я не могу точно сказать, кто это сделал. Но представьте: Кривой Рог – город президента, а на выборах побеждает не человек. То есть люди доверились местной власти и разочаровались в действующей. Для них (власти. – Ред.) это нож в сердце", – рассказывает Виктория Третяк.

Кроме этого, она добавила, что правоохранители после смерти Павлова не обнародовали подробностей о травмах на теле погибшего мэра. Что, по ее мнению, выглядит подозрительно.

"Они вообще ведут себя странно. В первую очередь к дому Павлова приехала киевская группа, наших местных правоохранителей совсем не пускали на место его гибели. Все расследование ведется под контролем киевской группы и рассматривают только версию самоубийства. Лишних вопросов задавать тоже нельзя. Все жалуются на киевских правоохранителей. Сегодня у нас была облава: они взяли ломы, ворвались в кабинет мэра, сорвали двери, чтобы его очернить. Ощущение, будто они хотят танцевать на его костях. То, что происходит, – это полный беспредел. Они работают нагло и цинично. Везде ищут какие-то наркотики. Но Павлов нигде ни с кем не конфликтовал", – заявила она.

Виктория Третяк также прокомментировала опубликованное видео с камер наблюдения, снятое перед смертью Константина Павлова. Депутат утверждает, что кадры довольно противоречивые и скорее похожи на смонтированные. Ведь самого момента выстрела, который якобы Павлов сделал сам, к тому же себе в грудь, никто не видел.

"Полного видео посекундно никто не предоставлял. Отрывки, которые публикуют наши коррумпированные соцсети, которым полиция то их продает, то скидывает, похожи на смонтированные. Непонятно, откуда берутся эти видео. Там плохое качество и даже непонятно, кто на кадрах. На видео, кстати, не было черных носков, в которых был мэр в момент смерти. Сейчас мы требуем полное видео и экспертизу. Мы не понимаем, почему он оказался в уголке возле дверей, в котором якобы не снимает камера", – сообщает депутат.

Виктория Третяк, как и многие соратники Константина Павлова, не верит в версию его самоубийства. Она считает, что мэра Кривого Рога убили.

"Константин каждый день работал, он не суицидник. Возле нашей мэрии строят большой флагшток, он приезжал и контролировал строительство каждый день. Будучи официально в отпуске, он все равно провел в субботу совещание. Он ничего не боялся, отпускал охрану. Это все спланированное убийство. Зная планы горсовета и планы самого мэра, невозможно поверить в суицид. Он жил людьми, городом и постоянно работал. Я уверена, что это все готовилось задолго и было спланировано", – сказала депутат.

Ранее "Страна" публиковала попавшие в интернет фрагменты видеозаписей с камер из дома мэра.

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