Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото орлана-белохвоста, летящего низко над поверхностью воды. Видимо, за несколько секунд до этого он пикировал вниз за рыбой. Но судя по пустым лапам, бросок выдался неудачным.

Снимок появился в Фейсбуке заповедника.

Орлан-белохвост - самая крупная птица Чернобыльского заповедника. В его меню едва ли не основное место занимает живность, связана с водоемами: рыба и водно-болотные птицы.

При ловле рыбы орланы не ныряют подобно другим пернатым охотникам за рыбой вроде бакланов. Он подлетает близко к поверхности воды, выставляет вперед лапы и выхватывает добычу из водоема. Иной раз хищник не гнушается снулой рыбой, подбирая ее с поверхности озер и рек.

Ранее "Страна" приводила рассказ о том, как обстоят дела с численностью чернобыльской популяции орланов-белохвостов, которые гнездятся в старых участках леса у водоемов.

Мы также публиковали снимок с орланом из зоны отчуждения ЧАЭС, следящим за тем, как пасется табун лошадей Пржевальского.