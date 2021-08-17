Представители ВВС Британии заявили, что недалеко от Румынии над Черным море перехватили в международном воздушном пространстве военный самолет, идентифицированный как фронтовой бомбардировщик Су-24 ВВС России.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВС Британии.

Сообщается, что Су-24 был обнаружен при входе в район полетной информации столицы Румынии - Бухареста, он направлялся в территориальное воздушное пространство этого государства и "не передавал полетный план и не разговаривал с авиадиспетчерской службой, создавая угрозу безопасности для всех пользователей воздушного пространства".

"Он пролетел на расстоянии не более чем 20 миль от побережья Румынии, прежде чем мы его перехватили. Мы следовали за ним, пока он не покинул район полетной информации и направился на северо-восток. После этого мы возобновили боевой воздушный патруль и вернулись на базу", - приводятся слова пилота истребителя "Тайфун", который подняли в воздух по тревоге.

Как сообщала "Страна", появилась схема пролета авиации на параде к 30-летию независимости Украины в Киеве.

Напомним, что пилоты разбившегося в Подмосковье самолета уводили его от населенных районов.