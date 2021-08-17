Президент Владимир Зеленский намерен созвать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия законопроекта "О большом государственном гербе Украины". Глава государства направил соответствующее письмо председателю парламента Дмитрию Размукову.

Письмо опубликовал в своем Телеграм-канале народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Согласно части второй статьи 83 Конституции Украины, части первой статьи 11 Регламента Верховной Рады Украины, утвержденного законом Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины", прошу созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины, в повестку дня которой включить вопрос о проекте закона Украины "О большом государственном гербе Украины", - сказано в послании Зеленского Разумкову.

Напомним, Зеленский внес законопроект о большом гербе Украины как неотложный в конце июня. Причем в нем он предлагает утвердить не тот эскиз, который победил на конкурсе в 2020 году, а вернулся к гербу, который пытались утвердить при правительстве Юлии Тимошенко в 2009 году.

"Страна" подробно рассказывала о том, что изображено на этом новом старом проекте герба.