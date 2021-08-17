Привитым украинцам подарят недельную подписку на кино-сервис. Фото: Public Domain Pictures

Все украинцы, которые привились от коронавируса, смогут в течение недели бесплатно смотреть кино и сериалы на сайте Megogo.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздраве.

Как рассказал в пресс-службе, чтобы получить 7 дней бесплатной подписки "кино+" нужно привиться хотя бы одной дозой антикоронавирусной вакцины. В сервис входит большой выборы кино, сериалов, мультфильмов и прочего. 

Как воспользоваться подарком:

  • Ищите на плакатах в центрах и пунктах вакцинации промокод от MEGOGO
  • Зарегистрируйтесь или войдите в свой профиль на медиасервисе MEGOGO (через сайт https://megogo.net/ua или в приложении на Smart TV)
  • Введите промокод в соответствующее поле

Для активации промокода не нужно вводить платежные данные. По истечении безвозмездного периода ваша подписка автоматически отменяется. Промокод можно активировать до конца 2021 года.

Пост МОЗ в Телеграме

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав увеличивает время работы вакцинационных центров и установил им минимальные нормы прививок.

Также мы писали, что в Минздраве назвали сроки введения ограничений для невакцинированных украинцев.

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