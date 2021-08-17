Все украинцы, которые привились от коронавируса, смогут в течение недели бесплатно смотреть кино и сериалы на сайте Megogo.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздраве.

Как рассказал в пресс-службе, чтобы получить 7 дней бесплатной подписки "кино+" нужно привиться хотя бы одной дозой антикоронавирусной вакцины. В сервис входит большой выборы кино, сериалов, мультфильмов и прочего.

Как воспользоваться подарком:

Ищите на плакатах в центрах и пунктах вакцинации промокод от MEGOGO

Зарегистрируйтесь или войдите в свой профиль на медиасервисе MEGOGO (через сайт https://megogo.net/ua или в приложении на Smart TV)

Введите промокод в соответствующее поле

Для активации промокода не нужно вводить платежные данные. По истечении безвозмездного периода ваша подписка автоматически отменяется. Промокод можно активировать до конца 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав увеличивает время работы вакцинационных центров и установил им минимальные нормы прививок.

Также мы писали, что в Минздраве назвали сроки введения ограничений для невакцинированных украинцев.