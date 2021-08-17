Более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине - это люди старше 60 лет. Так, по состоянию на 14 августа 2021 от последствий "короны" умерло 53 255 человек, из них 43 566 в возрасте 60+.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Это еще одно свидетельство того, что пожилые люди находятся в зоне высокого риска коронавирусной болезни. Причем чем старше человек, тем выше этот риск. Так доля людей в возрасте 60-69 лет среди умерших составляет 29% (15 533 человек), а людей в возрасте от 70 лет - 52% (28 033).

Вакцинация от COVID-19 в Украине бесплатная и добровольная.

Все вакцины, которые использует Украины, прошли суровые проверки на безопасность и эффективность и одобрены Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. Их эффективность в предотвращении госпитализации и смерти выше 90%.

Помните, что хронические болезни и преклонный возраст не является противопоказанием к прививке!

Помогите своим пожилым родственникам и знакомым записаться на прививку от COVID-19 и запишитесь сами.

➡️ Детали на сайте https://vaccination.covid19.gov.ua/ и по телефону горячей линии МЗ 0800 60 20 19.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Как сообщала "Страна", в Минздраве увеличили время работы вакцинационных центров и установил им минимальные нормы прививок.

Напомним, что заболевшие коронавирусом дети в лагере под Одессой могли контактировать с полутысячей лиц.