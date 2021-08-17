Государственное бюро расследований заинтересовалось погромом выставки в Киеве, посвященной быту украинцев в разные эпохи. Причем действиями не погромщиков, а полиции. Бюро будет расследовать избиение правоохранителями одного из задержанных радикалов.

Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщили в ГБР, ведомство уже зарегистрировало уголовное производство об избиения "активистов" полицейскими при задержании на Аллее небесной сотни.

В ГБР добавили, что дело решено квалифицировать статье о превышении правоохранителем власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса). И что его открыли в ответ на публикацию видео избиения в СМИ.

Ранее "Страна" рассказывала, что погромщики выставки подрались с полицейскими, а после задержания самых ръяных из них пытались блокировать автобусы копов.

Мы также приводили подробную хронологию скандала с выставкой и рассказывали, как на сторону радикалов, возмутившихся интерьером советской квартиры и советским автоматом с газировокой, встала мэрия Киева во главе с Кличко.