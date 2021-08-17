К вечеру 17 августа, из-за стрельбы при погрузке на самолеты и давки число погибших в аэропорту Кабула достигло по меньшей мере 40 человек.

Об этом сегодня передает телеканал TOLO News со ссылкой на командира "Талибана", находящегося в аэропорту.



Сообщается, что люди погибли в результате "применения иностранными силами огнестрельного оружия", а также давки сотен отчаявшихся.

В свою очередь представители вошедших в город талибов призвали людей не приходить к аэропорту Кабула и "не прислушиваться к ложным слухам, что можно улететь за границу".

Также они призвали всех возвращаться на работу и начали борьбу с активизировавшейся уличной преступностью.

Как сообщала "Страна", талибы пообещали прекратить производство наркотиков и соблюдать права женщин.

А действующий вице-президент Афганистана объявил себя главой государства и призвал бороться с талибами.

Напомним, что хаос в аэропорту Кабула начался вечером 15 августа, когда туда экстренно доставили и начали эвакуировать персонал посольств западных стран, а из прибежавших туда афганцев-переводчиков и другой обслуживающий персонал от самолетов отгоняли выстрелами обеспечивающих эвакуацию морпехов.

Позднее, 17 сентября стало известно, что на американской военной базе в Кабуле остались 12 украинцев, которых также не эвакуировали.