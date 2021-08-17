Администрация Джо Байдена заморозила резервы правительства Афганистана, хранящиеся на банковских счетах в США. Таким образом Вашингтон заблокировал доступ талибам, на выходных захвативших власть в Афганистане, к миллиардам долларов.

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на два источника.

По словам источников, решение было принято в день захвата талибами Кабула, 15 августа, министром финансов Джанет Йеллен и сотрудниками Управления по контролю за иностранными активами Казначейства. Госдепартамент также участвовал в обсуждениях решения на выходных, а официальные представители Белого дома наблюдали за развитием событий.

Один из последних заявил, что никакие активы Центрального банка Афганистана, которые находятся в Соединенных Штатах, не будут переданы талибам.

Как отметило издание, Афганистан - одна из беднейших стран мира и сильно зависит от американской помощи, которая сейчас находится под угрозой. Администрация Байдена столкнется с трудным выбором между санкциями в отношении "Талибана" и обеспечением гуманитарной помощи нищему населению страны.

По данным Международного валютного фонда, в апреле Центральный банк Афганистана держал резервные активы на сумму 9,4 миллиарда долларов. Это примерно треть годового объема производства страны. Львиная доля этих резервов сейчас находится не в Афганистане. Миллиарды долларов хранятся в США, но точная сумма неизвестна.

Представители Белого дома и Министерства финансов отказались комментировать блокировку средств и судьбу экономической помощи США Афганистану.

Адам Смит, который работал в Совете национальной безопасности и был старшим советником директора Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов при администрации Обамы заявил, что США не нуждались в каких-либо новых полномочиях для замораживания афганских резервов, потому что "Талибан" находится под санкциями в соответствии с указом, утвержденным после терактов 11 сентября 2001 года.

Ранее "Страна" приводила заявление Байдена по поводу последних событий в Афганистане.

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