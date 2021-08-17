В Государственной службе Украины по вопросам турда до конца недели проверят долги по зарплатам медикам "Городской больницы Сосновского городского совета", которые начали голодовку еще в конце прошлой недели.

Об этом говорится сообщении Минэкономики.

По словам первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко, проверка уже начата и он ее лично контролирует, чтобы звершить в течение ближайших дней, после чего результаты будут переданы в правоохранительные органы.

Сообщается, что всего задолженность составляет 1,7 млн грн перед 71 сотрудниками и 19 уволенными работниками за апрель-июнь.

Напомним, работники городской больницы Сосновки Львовской области 12 августа объявили голодовку, требуя выплатить задолженности по заработной плате, которые накопились с апреля 2021 года. Днем сотрудники больницы устроили акцию протеста, требуя стабилизации работы медучреждения. А вечером решили перейти к более радикальным действиям - остаться на рабочих местах и объявить голодовку.

Также мы писали, что в марте в Ивано-Франковской области три библиотекаря из Коломыи тоже объявили голодовку, требуя не закрывать заведение.