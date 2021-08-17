На эвакуацию украинцев из Афганистана не выделялись деньги из госбюджета.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире канала "Украина 24".

По его словам, ведомство начало заранее искать варианты для эвакуации, когда началось наступление талибов. В результате был найден частный украинский самолет в аэропорту Кабула, владельцы которого "проявили понимание", и сотрудничали с правительством, чтобы взять на борт украинцев.

Кулеба добавил, что эвакуация была выполнена менее чем за сутки. При этом он утверждает, что можно было вывезти и больше граждан, но они не успели физически добраться до самолета, который не мог ждать, так как застрял бы в аэропорту.

Также он заявил, что не будет раскрывать детали подготовки следующих рейсов для эвакуации украинцев.

По его словам, Украина помогает и другим странам эвакуировать их граждан, но украинцы в приоритете, после них афганцы, которым грозит опасность на родите. Как он пояснил, среди них журналисты, правозащитники и женщины-активистки.

Напомним, вчера, 16 августа, в Украину из Афганистана прибыл эвакуационный самолет. На нем в страну прибыло восемь украинцев и 71 иностранец, в том числе афганцы, некоторые из них попросили Киев о статусе беженца.

Также сообщалось, что Киев хочет предложить США помощь в эвакуации афганцев.