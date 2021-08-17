Во вторник, 17 августа, в Министерстве обороны прошло торжественное собрание армейских чемпионов и призеров Олимпиады. На нем глава ведомства Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюка с получением очередного воинского звания старшего лейтенанта и наградил пистолетом ПМ.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Пресс-служба напомнила, что благодаря теперь уже старшему лейтенанту Беленюку Украина впервые с 1996 года получила золотую награду в греко-римской борьбе.

Кроме Беленюка, на приеме в министерстве были старший сержант Елена Старикова, старший солдат Парвиз Насибов, работник ВСУ Анжелика Терлюга, работник ВСУ Анастасия Четверикова, капитан Олег Омельчук, солдат Станислав Горуна, младший сержант Ярослава Магучих и работник ВСУ Ирина Коляденко.

На Олимпиаде в Токио Украину представляли 158 спортсменов, среди которых были 60 атлетов из ВСУ - и именно они получили большинство олимпийских наград в копилку национальной сборной: 10 из 19. В том числе одну золотую, четыре серебряных и пять бронзовых медалей.

Между тем наша сборная в итоговом медальном зачете Игр заняла 44-е место. Это худший результат за все время выступлений украинцев на летних Олимпиадах.

К тому же Игры сопровождались громкими скандалами. Например, с травлей Магучих из-за невинное фото с российской спортсменкой. Причем в травле принимало участие и Минобороны.