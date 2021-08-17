Афганское сопротивление ведет ожесточенные бои с талибами
Афганское сопротивление, которое возглавил вице-президент страны Амрулла Салех, ведет активные бои с движением "Талибан", захватившим Кабул и почти весь Афганистан.
Об этом пишет "РИА Новости" во вторник.
По данным источников агентства, сопротивление отбило у талибов район Чарикар в провинции Парван и ведет ожесточенные бои в Панджшере - регионе, который боевикам не удалось захватить.
Сообщается, что через Чарикар проходит важнейшая транспортная магистраль страны, связывающая Кабул с Мазари-Шарифом, самым крупным городом на севере Афганистана.
Кроме того, известно, что сейчас для поддержки афганцев в Панджшер идут десять тысяч бойцов вместе с генералом Абдулом Рашидом Дустумом.
Напомним, ранее вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя главой страны в связи с бегством президента Ашрафа Гани. Также он призвал сопротивляться боевикам "Талибана".
Как сообщалось, 15 августа, "Талибан" захватили Кабул и всю остальную территорию Афганистана. Затем афганский президент Ашраф Гани Ахмадзай ушел в отставку и покинул страну, отправившись в Оман. Позже талибы заявили об окончании войны в стране.