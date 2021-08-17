Строительство российского газопровода "Северный поток - 2", как и сообщалось ранее, будет завершено к концу августа. Названа точная дата окончания проекта: 23 августа. Именно в этот день в Украине откроется саммит "Крымской платформы".

О завершении прокладки трубы 18 августа сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Издание напомнило, что по проложенной трубе природный газ из Российской Федерации будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и северную Италию.

Напомним, в мае, когда "Северный поток - 2" был уже готов на 95% и активно достраивался, администрация президента США Джо Байдена изменила подход к проекту. Администрация преемника Трампа заявила, что намерена отказаться от санкций против компании-оператора, контролирующей "Северный поток - 2" в Германии. "Страна" подробно разбирала, что новая политика Белого дома значит для Украины.

Мы также писали, что неделю назад о газопроводе высказался председатель комитета экономики и энергетики Бундестага Клаус Эрнст. По его словам, "Северный поток - 2" несомненно нужен Германии. Также политик признал, что тема трубопровода намеренно политизируется из-за желания американцев продавать свой сжиженный газ в Европе.