В Офисе президента рассказали рассматривает ли Украина возможность предоставить самолёты для вывоза афганцев из Кабула и размещение афганских беженцев в Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Стране" заявил, что понадобится ещё минимум рейс, чтобы вернуть всех украинцев.

"Первый эвакуационный рейс уже совершён – вы наверняка видели новости об этом. Украина вернула своих граждан и ещё десятки людей – в том числе и афганцев. Очевидно, что понадобится ещё минимум рейс для того, чтобы вернуть всех украинцев. Заявок уже больше сотни. Очевидно, что это ещё не полный список", — отметил Подоляк.

Также он сообщил, что будет неправильно, если Америка останется один на один с проблемой эвакуации людей из Афганистана.

"По поводу участия в гуманитарной операции вместе с другими государствами ради спасения жизней афганцев, которые сейчас оказались под угрозой, то исходим из следующего. Все ответственные государства мира и особенно региональные лидеры могут внести свой вклад в решение общей задачи и не допустить расширение гуманитарной катастрофы в Афганистане", — считает Подоляк.

Также по словам Подоляка, если бы афганские власти сражались за свою страну, то этой проблемы и не возникло.

"Но поскольку павшая в Афганистане власть проявила беспрецедентную трусость, единственным гарантом безопасности тех афганцев, которые не смогут выжить при талибах, может быть международное сообщество. О конкретных форматах участия Украины пока рано говорить – то, как мы можем помочь, прорабатывается", — резюмировал Подоляк.

Напомним, что ранее в сети появилось видео из Афганистана, на котором украинцы из ЧВК наблюдают захват тюрьмы талибами.

Выяснилось, что на американской базе в Кабуле осталось 12 украинских контрактников.

Подробнее о том, как события в Афганистане изменят мировую политику и что это значит для Украины читайте в материале "Страны".