Движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, займется экономическим восстановлением страны.

Об этом заявил представитель боевиков Забихулла Муджахид на первой пресс-конференции талибов с момента прихода к власти в Кабуле.

По его словам, Афганистан прекратит производить наркотики. Также в стране обеспечат права женщин, хотя и в рамках законов шариата. Он добавил, что талибы верят, что женщины помогут в строительстве страны.

Также Муджахид заявил, что талибы не собираются враждовать с другими странами, а также не допустят, чтобы Афганистан был "полем боя для конфликтов".

Кроме того, пресс-секретарь заявил, что "Талибан" не собирается никому мстить и "простит всех".

При этом он заверил, что талибы готовы пойти на прямой контакт с другими государствами. По его словам, все посольства и НПО в стране - в полной безопасности.

Также талибы обязуются уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев.

Помимо этого талибы планируют включить все слои общества в новое правительство.

Напомним, 15 августа "Талибан" захватили Кабул и всю остальную территорию Афганистана. Затем афганский президент Ашраф Гани Ахмадзай ушел в отставку и покинул страну, отправившись в Оман. Позже талибы заявили об окончании войны в стране.

Ранее вице-президент Афганистана объявил себя главой страны и призвал бороться с талибами.