В понедельник, 17 августа, в интернете появилось видео из Афганистана с вооруженными людьми, которые по-русски и на не очень чистом украинском обсуждают освобождение талибами из тюрьмы заключенных. Пользователи предполагали, что это сотрудники частной военной компании. Но люди оказались сотрудниками охранной фирмы.

С одним из них удалось поговорить журналисту издания "КП в Украине".

Собеседник "КП в Украине" сообщил, что на видео запечатлена афганская военная база, переоборудованная под тюрьму. В ней афганцы держали талибов. Когда боевики взяли под контроль страну, тюремная охрана сама выпустила всех узников.

"Мы же находимся на американской военной базе. Ее территория находится по соседству. Мы не имеем к этому объекту никакого отношения. Никто ничего не охранял, это неправда. Когда начался переполох, наши ребята увидели происходящее и засняли это на видео", - заверил мужчина.

Журналист поинтересовался у него, что вооруженные граждане Украины делают в Кабуле на американской военной базе. Собеседник ответил, что ждут эвакуации. И добавил, что с талибами лично он не сталкивался: боевики ведут переговоры с вышестоящим начальством.

"И не верьте глупостям - мы не сотрудники частной военной компании", - сказал украинец, пояснив, что заключил с нанимателем официальный контракт на оказание охранных услуг и что не является действующими служащими ВСУ.

Кроме того, мужчина признался, что ни он, ни другие герои видео не знают, как ролик попал в интернет, ведь специально его никто не постил. Однако обмениваться друг с другом им могли. Вероятно, так и произошла утечка.

Между тем в украинском Минобороны заявили, что в Афганистане еще с июня не осталось бойцов ВСУ.

Как писала "Страна", на одной из американских военных базе в Кабуле остались 12 украинцев, которых не эвакуировали. Их обезоружили участники "Талибана". Судя по заверениям собеседника "КП в Украине", это какая-то другая база, чем та, на которой сидят герои ролика.