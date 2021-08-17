Польская авиакомпания Lot возобновила продажу авиабилетов из Варшавы в Минск, в то время как украинские авиакомпании пока не объявляли о запуске рейсов в Беларусь.

Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

Как указано на сайте, с 1 октября авиакомпания снова начнет летать в белорусскую столицу.

В то же время, согласно данным сайта украинской авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ), возобновления рейсов из Киева в Минск нет.

Напомним, в мае самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс, сел в Минске после сообщения о минировании. На борту не нашли бомбу, однако в аэропорту был задержан находившийся на в самолете основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Затем Британия первой в Европе остановила полеты над Беларусью и запретила принимать рейсы "Белавиа".

Также лидеры Евросоюза потребовали избегать полетов над Беларусью и ввести против нее санкции.

Кроме того, по решению внеочередного заседания Кабмина, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.