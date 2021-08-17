В среду, 18 августа, в 12:00, Печерский суд будет избирать меру пресечения двум молодым людям, жестоко избившим журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного. Нападение на представителя прессы произошло 14 августа во время акции "Нацкорпуса" в центре Киева.

О заседании суда сообщил в своем Фейсбуке глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

Он выразил уверенность в том, что внимание СМИ должно и будет приковано к этому судебному заседанию.

Также Томиленко опубликовал ссылку на официальную реакцию Европейской федерации журналистов по поводу субботнего нападения.

ЕФЖ выразила солидарность с тремя украинскими журналистами, которые пострадали во время протестов в центре Киева: кроме Кужельного, это Валентин Банных (из Vesti.ua) и Антон Филипп (сотрудник "1+1").

Генеральный секретарь Федерации Рикардо Гутьеррес сказал, что Кужельный, Филипп и Банных - еще одно дополнение к ужасающему списку журналистов, подвергшихся нападениям во время демонстраций.

"Власти должны сделать все возможное, чтобы защитить прессу в такой враждебной среде. Мы призываем к тщательному расследованию, чтобы привлечь к ответственности всех причастных злоумышленников!" - заявил Гутьеррес.

Кроме того, ЕФЖ внесла информацию об инциденте с избиением Кужельного на специальную платформу Совета Европы - для дипломатического международного контроля по этому резонансному делу.

Как сообщала "Страна", нападавшие на Кужельного извинились перед ним на камеру в день избиения.

После этого в НСЖУ заявили, что эти извинения не освобождают преступников от ответственности.