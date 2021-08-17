Экс-главред Телеграм-канала "Нехта" Роман Протасевич, которого задержали в Минске, заявил, что запускает новый проект в Телеграме - канал Sprava.

Об этом говорится в сообщении канала, опубликованном во вторник, 17 августа.

По его словам, в медиа будут рассказывать о главных события в Беларуси и вокруг нее. При этом в нем не будет "языка вражды" и непроверенной информации. Также Протасевич уверяет, что в новом канале не будет места для откровенной пропаганды.

Кроме того, Протасевич заявил, что будет публиковать "точные инсайды", эксклюзивы о важных событиях, а также мнение человека, который "побывал со всех сторон информационных баррикад".

В своей первой новости Телеграм-канал сообщил, что белорусские власти сформировали список из 100 оппозиционеров, арестованных из-за "неудавшейся революции", которые "раскаялись" и теперь могут быть помилованы. Серди них, по словам Протасевича, администратора канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик.

Напомним, ранее Протасевич дал интервью для Russia Today и заявил о планах создать "нейтральное" СМИ.

Как сообщалось, в мае в Минске совершил вынужденную посадку самолет, который направлялся из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега, их обоих задержали.

В июне Протасевича и его подругу Сапегу перевели под домашний арест.