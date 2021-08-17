Известные представители украинской науки, культуры, спорта призвали Вселенского патриарха Варфоломея не приезжать в Украину на празднование 30-летия независимости. Они попросили отложить визит в нашу страну на более благоприятное время, чтобы не провоцировать новый церковный раскол.

Обращение опубликовал сайт телеканала "Первый национальный".

К Варфоломею обратились:

академик Национальной академии правовых наук Виталий Журавский;

первый вице-президент Академии экономических наук Анатолий Пешко;

политик, доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН Владимир Семиноженко;

историк, академик НАН Петр Толочко;

музыкант и продюсер Олег Карамазов;

врач-хирург Ростислав Валихновский;

президент медиахолдинга "Новости" Егор Бенкендорф;

телеведущая Снежана Егорова;

первый украинский чемпион мира по профессиональному боксу Андрей Синепупов;

журналист Денис Жарких и другие.

Подписавшие обращение напомнили клирику, что на заре украинской независимости он официально публично отказался поддержать раскола в украинском православии. (Имеется в виду поддержка Варфоломеем в 1993 году Московского патриархата УПЦ в споре с Киевским патриархатом, когда Константинополь заявил, что признает только одного канонического митрополита Киевского Владимира (Сабодана)).

Однако 6 января 2019 года официальная позиция Варфоломея изменилась: он подписал Томос, "который имел целью предоставить автокефалию украинским православным, а на самом деле вызвал захват православных храмов представителями радикальных организаций, безнаказанное избиение священников, верующих". Обратившиеся сообщили, что гонения на УПЦ задокументированы уровне ООН, ОБСЕ и других международных организаций. И Вселенский патриарх прекрасно об этом осведомлен. Но не осудил ни одного из таких случаев, "ни эту позорную тенденцию в целом".

"Самое время это сделать, ведь де юре именно Вы взяли на себя персональную ответственность за лечение раскола в украинском православии, который де факто не удалось вылечить, а напротив привело к гражданским конфликтам", - сказано в обращении.

Подписавшие документ констатировали, что предоставление Томоса произошло без учета позиции и вопреки воле УПЦ, канонически признанной всеми православными церквями мира. Большинство из них не спешат признавать ПЦУ и ее клириков.

Варфоломею сообщили, что ни один из официальных представителей УПЦ 24 августа не будет присутствовать на торжествах в честь Дня независимости Украины.

"Не стоит ли вам пересмотреть такие свои планы? Ведь, во-первых, согласно Конституции, религиозные организации в нашей стране отделены от государства, а во-вторых – имеются вполне обоснованные ожидания, что Ваш приезд на празднование Дня провозглашения независимости Украины может вызвать обострение религиозной ситуации. Даже с учетом вполне мирного характера Ваших намерений, сомневаться в чем нет оснований. Не пора ли Вам остановиться на пути нагнетания церковного противостояния в Украине и в мире, и перенести визит на более благоприятное время, до соборного решения всех разногласий, всей полнотой мирового православия?" - такими словами завершается обращение.

Как писала "Страна", за месяц до годовщины независимости в УПЦ заявили, что их представителей не будет на праздновании, если прибудет Варфоломей.

Между тем в ПЦУ уже обнародовали программу визита Вселенского патриарха в Киев.