В среду, 18 августа, свой путь через территорию Украины продолжит холодный атмосферный фронт. Его шествие будет сопровождаться сложными погодными условиями в некоторых регионах страны. Не исключены значительные грозовые дожди, град и шквалы. Но зато температура воздуха снизит свой градус и даст отдых от жары, но не на юго-востоке, куда фронт еще не доберется. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В западных и северных регионах, а также в Винницкой области прогнозируют умеренные, местами значительные грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с. Днем в среду такие погодные условия накроют и центральные регионы вместе с Южной и Николаевской областями.

На остальной территории Украины - без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный 7-12 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха в западных областях опустится до +10-15 градусов, на остальной территории +15-20. Днем в западных, большинстве северных регионов, а также в Винницкой области +20-25, на остальной территории +27-32 градуса, на востоке страны до +34.

В Киеве и области ожидаются кратковременные грозы и шквалы 15-20 м/с, которые начнутся еще вечером 17 августа и продлятся в течение 18 августа. Синоптики предупреждают о первом уровне опасности.



Температура воздуха снизится и составит ночью +17-19 , а днем ​​+21-23.





Ранее "Страна" писала о том, что синоптик сообщил, что первый снег и заморозки придут в Украину уже в октябре.

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