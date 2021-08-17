Который день внимание всего мира приковано к Афганистану. Захватившее власть движение "Талибан" стремится демонстративно обозначить контуры управления государством под своим началом.

Сегодня, 17 августа, талибы провели пресс-конференцию, на которой озвучили свою позицию в отношении женщин и американцев, религии и наркотиков, процедуры помилования, работы иностранных СМИ, безопасности и даже спорта. Представлен мулла Абдул Гани Барадар, которого талибы прочат в президенты.

Но это пока обещания и планы - тем временем в жизни простых афганцев уже начались перемены. Талибы изъяли у них оружие, объявлена амнистия. Плакаты с изображением женщин исчезли с улиц.

Что собираются делать и уже делают талибы - в материале "Страны".

Планы талибов на Афганистан

Представители Талибана сегодня организовали пресс-конференцию, на которой озвучили свою позицию по ключевым моментам повестки. Не факт, что все будет выполняться. Тем не менее, перескажем риторику исламистского движения.

Начали мероприятие талибы с сообщения с том, что контролируют все границы Афганистана. Сказали, что их Исламский эмират никому не угрожает и не собирается враждовать. Заявили о гордости силой, которая смогла освободить страну "от иностранной оккупации после 20 лет борьбы".

Кадр пресс-конференции Талибана сегодня, 17 августа 2021

Женщины. Многолетняя политика "Талибана" в отношении женщин строилась на отсутствии у них каких-либо прав. Женщинам запрещено свободно передвигаться на улицам, нужно полностью закрывать лицо, нельзя говорить с мужчинами - не родственниками, получать образование или осуществлять трудовую деятельность.

На фоне всего этого резонансно прозвучали обещания "Талибана" на пресс-конференции. Они заявили, что женщины смогут учиться "даже" в университетах, получат право работать, смогут появляться в публичном пространстве.

Талибы сообщили, что впредь от представительниц женского пола не будут требовать носить паранджу. Эту одежду, закрывающую абсолютно все тело - начиная от глаз и заканчивая кончинами пальцев рук, - пообещали заменить на головные платки.

Талибы решили гарантировать права женщин в рамках исламских законов. Если до недавних пор "Талибан" по большому счету не считал их за людей, то сегодня назвал "ключевой частью общества".

Пожалуй, именно слова о женщинах можно охарактеризовать как наиболее значимые за сегодня.

Вероисповедание. Не менее фантастически, чем наделение женщин правами, прозвучало заявлении о религиях.

Талибы сказали, что будут уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев. Правда, что из этого практически последует - не описали.

Президент и инклюзивное правительство. В ходе брифинга талибы заявили о намерении сформировать инклюзивное исламское правительство. Правда, не разъяснили, что, в их понимании, это означает.

В Афганистан прибывает Абдул Гани Барадар. Это полевой 52-летний лидер "Талибана". Он, по заявлениям новых властей страны, ее и возглавит.

Абдул Гани Барадар

Информации об этом человеке в Сети немного. В открытых источниках указано, что он представляет афганский народ - пуштунов. Воевал против советских войск. Госдеп США якобы даже рассматривал его на высокий пост - замглавы Генштаба и главы военного корпуса Кабула.

В 2010 году муллу Барадара захватили в плен пакистанские военные. В 2013 году его отпустили по запросу правительства Афганистана.

СМИ и свобода слова. Талибы утверждают, что иностранные журналисты смогут продолжить работу в Афганистане. И, что интересно, "Талибан" пообещал предоставить им возможность готовить критические публикации об их деятельности.

Вместе с тем, указывается, что свобода слова должна соответствовать исламским ценностям.

Работа иностранных посольств. Движение "Талибан" заявило о том, что иностранные посольства и международные организации смогут работать на территории страны.

Безопасность дипломатов - как покидающих государство, так и остающихся - пообещали обеспечить своими специальными силами.

Пока никаких эксцессов с дипломатами других стран действительно нет. К слову, российские дипломаты сегодня встречались с представителями "Талибана".

Помилование и амнистия. Издан акт помилования тех жителей Афганистана, которые выступали против их организации. Если говорить прямым текстом - их решили не казнить и не лишать свободы.

По словам талибов, сохранят должности государственные служащие, работавшие при свергнутой власти. Афганские переводчики, сотрудничавшие со свергнутой властью, не будут подвергаться преследованиям.

Своих единомышленников, которые заполоняли тюрьмы страны, талибы уже освободили.

Об американцах. В отношении американских граждан талибы пообещали не устраивать репрессии. На пресс-конференции пообещали, что в аэропорту на них нападать не будут. Не пострадают ни американцы, ни другие иностранцы.

Еще пообещали оставить в покое афганцев, которые сотрудничали со Штатами и их представителями.

Наркотики. Афганистан имеет дурную славу крупнейшего производителя наркотиков, которые наиболее активно распространяются в странах Ближнего и Дальнего Востока.

Представители "Талибана" сегодня заявили, что производство наркотиков будет прекращено. К слову, когда они были у власти 20 лет назад, такие попытки в Афганистане делались.

Спорт. Помимо общественно важных заявлений, талибы выступали дополнительно и по менее значимым. Например, Талибан официально разрешил играть в футбол и крикет. Соревнования по этим видам спорта будут возобновлены.

В общем пока все идет к тому, что "Талибан" пытается предстать в обновленном виде и уверяет, что уже не так радикален и более терпим. И, по всей вероятности, такая политика будет продолжаться - иначе велик риск, что навести мосты с крупнейшими соседями - Россией и Китаем - не удастся.

С откровенно террористическим режимом никто не захочет иметь дела. А "Талибану" сейчас нужны две вещи: китайские деньги и гарантии того, что Москва не станет снабжать оружием их противников.

Что сейчас происходит на улицах Афганистана

Международный аэропорт Кабула продолжает функционировать. Фотоснимком сегодняшнего дня можно назвать кадр с борта американского военного самолета, который эвакуировал в Катар около 650 человек - тех, кто смог прорваться ко входу.

Вечером стали приходить более тревожные новости. По заявлению полевого командира "Талибана", в аэропорту погибли 40 жителей. Причинами смерти, по его данными, стали выстрелы из огнестрельного оружия "иностранными силами" и также из-за давки.

У местного населения, как мы уже писали, изъято оружие. На улицах Кабула талибы установили патрулирование. Из числа талибов выставлены регулировщики дорожного движения (как они выглядят - на фото ниже).

На улицах ситуация относительно спокойная.

В соцсетях опубликовано видео помилования вора. Ему не стали отрубать руки, как требует шариат. Отделался он "легко" - талибы измазали сажей. Видно, как в знак благодарности он целует людям с оружием руки.

Несмотря на заявления движения о правах женщин, на улицах сняты билборды и плакаты с их изображением - то ли по велению "Талибана", то ли по решению местных, исходя из принципа "от греха подальше".

Заявляется, что началось обучение девочек в школах. В телевизионный эфир продолжают выходить женщины-ведущие.

На сегодняшней пресс-конференции также присутствовала девушка-журналистка.

При этом западные журналисты сообщают, что жители Афганистана предпочитают по возможности не появляться на улице. В особенности, женщины. Ритм Кабула и других крупных городов замедлился. И на улицах много вооруженных людей.