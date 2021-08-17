Отстраненный указом президента глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий объявил незаконным создание конкурсной комиссии для избрания судьи КС по квоте президента.

По словам Тупицкого, действия президента Украины противоречат Конституции, поскольку сам конкурс пока не может состояться, ведь свободных вакансий в КСУ по квоте президента пока нет. И Тупицкий, и второй судья КС Александр Касминин, также отстраненный указом Зеленского, не уволены.

"Конкурсную комиссию создать можно, это действительно прерогатива президента. Но она может работать, когда объявлен конкурс. Конкурс нужно объявлять, когда есть свободная вакансия. А ее нет по квоте президента. Всего должностей судей КС по квоте президента шесть, но ни одной свободной нет - ведь никто не уволен. Нас с еще одним судьей КС Александром Касмининым незаконно не допускают к работе", - сказал в комментарии "Стране" Тупицкий.

Он также описал процедуру, по которой можно создавать подобную конкурсную комиссию.

"Когда квота освобождается, КС уведомляет об этом президента. И только когда квота освободится, конкурсная комиссия может начать работать. Если она будет работать без квоты, это какая-то силовая методика вне Конституции. Зачем это делать - я не знаю. То есть комиссия может быть создана, но конкурса не будет, так как вакансии пока заняты. Естественно, это если по Конституции, а если без неё, то может быть все, что угодно", - добавил Тупицкий.

Напомним. в конце марта Зеленский отменил указы Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

"Страна" публиковала письмо СБУ, на основании которого президент уволил судей.

А в июле Верховный суд признал решение Зеленского по поводу двух судей незаконным.