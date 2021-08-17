Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя главой страны в связи с бегством президента Ашрафа Гани.

Об этом он сообщил на своей странице в Твиттере.

Также он призвал сопротивляться боевикам "Талибана".

Как пояснил Салех, он находится в стране и исполняет обязанности президента. Согласно афганской конституции, в случае бегства, отставки или смерти лидера страны, его полномочия переходят вице-президенту.

Кроме того, он заявил, что Афганистан - это не Южный Вьетнам, а талибы не вьетконговцы (которые взяли под контроль юг Вьетнама после ухода американских войск во время Вьетнамской войны - Ред.), и призвал присоединяться к сопротивлению.

За два дня до этого Салех написал, что не будет сдаваться террористам "Талибана", чтобы не предавать память Ахмада Шаха Масуда, который воевал с талибами и был убит в 2001 году.

Напомним, 15 августа, "Талибан" захватили Кабул и всю остальную территорию Афганистана. Затем афганский президент Ашраф Гани Ахмадзай ушел в отставку и покинул страну, отправившись в Оман. Позже талибы заявили об окончании войны в стране.