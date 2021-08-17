В Шевченковском райсуде Киева было решено продлить меру пресечения для фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Суд постановил оставить Андрея Антоненко под домашним арестом до 17 октября, а Яне Дугарь продлить личные обязательства.

Заседание транслировалось "Судовой владов" в YouTube.

Решение было вынесено во вторник, 17 августа. Заседание по существу дела отложили до 11:00 31 августа.

Напомним, журналиста Павла Шеремета убили в 2016 году. Машина, в которой он находился, взорвалась в центре Киева во время движения.

В конце 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве троим: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и врачу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану Андрею Антоненко.

В прошлом году суд отпустил Дугарь под личные обязательства. Уже в этом году судья изменил Антоненко меру пресечения на домашний арест. Такая же мера пресечения определена и для Юлии Кузьменко.

Недавно мы писали, что одна из подозреваемых в участии в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, которой разрешили покидать дом, смогла вернуться к работе в Центре детской кардиологии и кардиохирурги.