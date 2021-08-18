Наличие плохой кредитной истории (КИ), как и ее полное отсутствие, негативно сказывается на возможности получения займа. Это обусловлено тем, что на основании кредитной истории финансовые компании и банки оценивают платежеспособность и благонадежность потенциального заемщика, а также вероятный риск невозврата оформленного кредита.

Хорошая новость заключается в том, что обе ситуации поправимы - вы можете как сформировать положительную кредитную историю с нуля, так и исправить ее. Но разве отсутствие кредитов хуже, чем наличие плохой кредитной истории? Давайте разбираться.

Чем плохо отсутствие кредитной истории

Казалось бы, очевидно, раз у человека отсутствует кредитная история, значит он никогда не нуждался в денежных средствах и в случае оформления ссуды без проблем вернет деньги обратно. Однако это не так. Если потенциальный заемщик не имеет КИ - кредитор относится к нему с подозрением, так как для него такой клиент сродни коту в мешке. Не понятно, как человек умеет обращаться с деньгами, насколько он ответственен и дисциплинирован. По таким клиентам очень сложно оценить их рисковый профиль и принять взвешенное решение о предоставлении ссуды.

Конечно, отсутствие кредитной истории - не повод не выдать кредит, но без нее заемщику не стоит надеяться на получение крупной суммы. Вероятнее всего кредитная организация ограничится выдачей небольшой ссуды или кредитной карты с минимальным кредитным лимитом.

Чем плохо наличие плохой кредитной истории

По статистике, более 50% заявок на кредит отказываются по причине наличия негативной кредитной истории. Длительные и крупные просрочки по кредитам говорят о том, что заемщик не ответственный, не умеет трезво оценивать свои финансовые возможности и распоряжаться деньгами. Таким клиентам очень сложно восстановить свою репутацию в глазах финансовых институтов и получить новый заем.

С другой стороны - минимальные просрочки до 30 дней часто просто игнорируются банками и финансовыми организациями, и в большинстве случаев не являются причиной для отказа в предоставлении новой ссуды.

Как узнать свою кредитную историю?

Чтобы узнать свою КИ заемщику нужно обратиться в бюро кредитных историй. Согласно действующему законодательству Украины, каждый украинец может бесплатно ознакомиться со своей кредитной историей один раз в год. В случае, если такую информацию нужно получить несколько раз за год, за нее нужно будет заплатить. Так, стоимость второго и каждого последующего запроса КИ в Украинском бюро кредитных историй (УБКИ) и Первом всеукраинском бюро кредитный историй (ПВБКИ) составит 50 грн.

Формирование и исправление кредитной истории

Сформировать положительную кредитную историю с нуля намного проще, чем исправить негативную КИ. Для этого достаточно обратиться в банк или финансовую компанию для оформления:

товарного POS-кредита, которые считаются наименее рисковыми и часто предоставляются на условиях беспроцентной рассрочки. Такой займ можно оформить как онлайн через интернет, так и посетив офлайн-магазин (например, супермаркет электроники);

кредитной карты с минимальным лимитом, которые охотно выдает 90% украинских банков;

краткосрочного займа на небольшую сумму, причем при первом обращении заемщика, такие ссуды выдаются всего под 0,01% в день.

После оформления займа, важно своевременно и в полном объеме вносить по нему платежи - таким образом уже спустя 6-12 месяцев вы будете обладателем положительной кредитной истории. Однако, людям с испорченной кредитной историей все эти пути недоступны. Кредиторы им больше не доверяют, следовательно, ни кредит, ни карту, ни рассрочку не одобрят.

Если вам везде отказывают в кредитовании, знайте, что исправить плохую кредитную историю реально. В этом поможет Финздоровье - программа, специально разработанная для улучшения кредитной истории. Участник программы получает и выплачивает небольшие транши в рамках кредитной линии, тем самым формируя себе позитивное досье в бюро кредитных историй. Обычно для этого требуется от 2 до 8 месяцев, в зависимости от индивидуальной ситуации.