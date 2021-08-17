Турецкие власти приняли решение построить стену, протяженностью 295 километров, на иранской границе, чтобы не пускать беженцев из Афганистана.

Об этом сообщает AFP во вторник, 17 августа.

Сейчас строители возводят участок в 5 километров, но Турция собирается построить 295-километровую стену на границе с Ираном.

Отметим, что ранее Турция построила похожую стену на сирийской границе.

VIDEO: Turkey is building a wall along its border with Iran to prevent a new influx of refugees, mainly from Afghanistan as the Taliban take over the country.



For now, a 5km section is under construction but Turkey is aiming to build a 295km-long wall on its Iranian border pic.twitter.com/YJAZgUOEGa August 17, 2021

Напомним, 15 августа, "Талибан" захватили Кабул и всю остальную территорию Афганистана. Затем афганский президент Ашраф Гани Ахмадзай принял отставку и покинул страну, отправившись в Оман. Позже талибы заявили об окончании войны в стране.

Тем временем в аэропорту Кабула в течение двух дней был жуткий хаос. После получения талибами полного контроля над всей страной, тысячи местных жителей захотели ее покинуть. В результате американским солдатам пришлось открыть предупредительный огонь. В итоге сообщалось о нескольких погибших, однако в Пентагоне заявили, что солдаты стреляли только в воздух.

Позже в США заявили, что готовы принять до 30 тыс. афганских беженцев, которые претендуют на получение специальной визы.