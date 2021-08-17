Турция начала строить стену на границе с Ираном, чтобы спастись от афганских беженцев. Видео
Турецкие власти приняли решение построить стену, протяженностью 295 километров, на иранской границе, чтобы не пускать беженцев из Афганистана.
Об этом сообщает AFP во вторник, 17 августа.
Сейчас строители возводят участок в 5 километров, но Турция собирается построить 295-километровую стену на границе с Ираном.
Отметим, что ранее Турция построила похожую стену на сирийской границе.
VIDEO: Turkey is building a wall along its border with Iran to prevent a new influx of refugees, mainly from Afghanistan as the Taliban take over the country.
For now, a 5km section is under construction but Turkey is aiming to build a 295km-long wall on its Iranian border pic.twitter.com/YJAZgUOEGa— AFP News Agency (@AFP) August 17, 2021
Напомним, 15 августа, "Талибан" захватили Кабул и всю остальную территорию Афганистана. Затем афганский президент Ашраф Гани Ахмадзай принял отставку и покинул страну, отправившись в Оман. Позже талибы заявили об окончании войны в стране.
Тем временем в аэропорту Кабула в течение двух дней был жуткий хаос. После получения талибами полного контроля над всей страной, тысячи местных жителей захотели ее покинуть. В результате американским солдатам пришлось открыть предупредительный огонь. В итоге сообщалось о нескольких погибших, однако в Пентагоне заявили, что солдаты стреляли только в воздух.
Позже в США заявили, что готовы принять до 30 тыс. афганских беженцев, которые претендуют на получение специальной визы.