Турецкие власти приняли решение построить стену, протяженностью 295 километров, на иранской границе, чтобы не пускать беженцев из Афганистана.

Об этом сообщает AFP во вторник, 17 августа.

Сейчас строители возводят участок в 5 километров, но Турция собирается построить 295-километровую стену на границе с Ираном.

Отметим, что ранее Турция построила похожую стену на сирийской границе.

VIDEO: Turkey is building a wall along its border with Iran to prevent a new influx of refugees, mainly from Afghanistan as the Taliban take over the country.



For now, a 5km section is under construction but Turkey is aiming to build a 295km-long wall on its Iranian border pic.twitter.com/YJAZgUOEGa