Минздрав увеличивает время работы вакцинационных центров и установил им минимальные нормы прививок
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко издал распоряжение об усилении компании вакцинации населения от коронавируса. В частности предусмотрен пересмотр графика работы центров вакцинации и установление еженедельного плана прививок.
Соответствующее распоряжение было обнародовано во вторник, 17 августа.
В распоряжении сказано, что председателям областных и Киевской городской государственных администраций нужно обеспечить:
- пересмотр и продление графиков работы пунктов прививки и центров вакцинации населения с учетом возможности иx работы в удобное для населения время;
- недопущение закрытия пунктов прививок и центров вакцинации населения в выходные дни;
- постоянное информирование населения региона о местах размещения, графики работы и любых изменениях относительно режимов работы в прививочных пунктах и центрах вакцинации населения.
Помимо прочего, Ляшко дал распоряжение руководителям работ по ликвидации вспышки коронавируса в Украине формировать еженедельные планы по количеству прививок от коронавируса.
Согласно плану, ожидаемое количество прививок в день:
- на один пункт прививки - 50,
- на один центр вакцинации населения - 50 и больше,
- на одну мобильную бригаду - 100.
Напомним, через год после базового курса вакцинации от коронавируса в Украине планируют провести ревакцинацию.
Также сообщалось, что в случае введения жесткого карантина в Украине ТРЦ и заведениям, 80% коллектива которых сделали прививки от коронавируса, разрешат продолжить работу.