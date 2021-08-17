Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко издал распоряжение об усилении компании вакцинации населения от коронавируса. В частности предусмотрен пересмотр графика работы центров вакцинации и установление еженедельного плана прививок.

Соответствующее распоряжение было обнародовано во вторник, 17 августа.

В распоряжении сказано, что председателям областных и Киевской городской государственных администраций нужно обеспечить:

пересмотр и продление графиков работы пунктов прививки и центров вакцинации населения с учетом возможности иx работы в удобное для населения время;

недопущение закрытия пунктов прививок и центров вакцинации населения в выходные дни;

постоянное информирование населения региона о местах размещения, графики работы и любых изменениях относительно режимов работы в прививочных пунктах и центрах вакцинации населения.

Помимо прочего, Ляшко дал распоряжение руководителям работ по ликвидации вспышки коронавируса в Украине формировать еженедельные планы по количеству прививок от коронавируса.

Согласно плану, ожидаемое количество прививок в день:

на один пункт прививки - 50,

на один центр вакцинации населения - 50 и больше,

на одну мобильную бригаду - 100.

Напомним, через год после базового курса вакцинации от коронавируса в Украине планируют провести ревакцинацию.

Также сообщалось, что в случае введения жесткого карантина в Украине ТРЦ и заведениям, 80% коллектива которых сделали прививки от коронавируса, разрешат продолжить работу.