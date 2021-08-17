В Хмельницкой области четырех сотрудников детского лагеря "Чайка" уволили после резонансного инцидента, разгоревшегося после использования на празднике российских и советских песен. Своих мест лишились старший воспитатель, педагог-организатор и диджей.

Скандал вспыхнул после того, как волонтер Леся Иващенко из соседствующего с детским лагерем рекреационного центра "Берег надежды" опубликовала в соцсети видео, где слышно советскую песню "День победы". Бдительная волонтер пояснила, что песня звучит с территории детского лагеря.

Также в своей публикации девушка сообщила, что диджеи на дискотеках включали детям Басту, Моргенштерна и других исполнителей, многие из которых "считаются персонами нон грата в Украине". Также с территории лагеря звучала песня "Катюша".



Как сообщил директор лагеря Антон Белинский, в лагере готовили постановку "Возвращение солдата домой" о событиях Второй мировой, потому и была использована песня "День победы", передает "Громадське".

Также директор лагеря заявил, что использовать песни Моргенштерна он запретил еще на первой смене, а "Катюши" он никогда не слышал на территории легеря. Также он заверил, что сейчас подборку песен изменили и стали жестче контролировать досуг детей.

Ранее "Страна" писала о том, что в одесском лагере "Молодая Гвардия" вспышка коронавируса, заболели десятки детей.

Также мы сообщали, что в летнем лагере на Прикарпатье отравились дети, пять человек попали в больницу.