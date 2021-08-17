Хасиды, которые за месяц до еврейского Нового года Рош ха-Шана приехали в Умань к могиле Раби Нахмана, жалуются, что коммунальщики не вывозят мусор.

Об этом "Стране" сообщил Эдуард Докс, журналист и общественник.

Он уточнил, что получил эту информацию от главного раввина Умани Якова Джана. По его словам, с каждого паломника требуют 945 грн за вывоз мусора.

В распоряжении "Страны" также оказались фото из улицы Пушкина в Умани, где хасиды оставляют после себя много мусора, который никто не убирает. Местные жители каждый год в период паломничества хасидов жалуются, что город после них очень грязный.

Напомним, вчера "Страна" сообщала, что за месяц до празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана, который в этом году отмечают 6-8 сентября, в Умань начали съезжаться паломники из Израиля. Согласно последним данным к могиле духовного лидера брацлавских хасидов Рабби Нахмана прибыли уже 10 тыс. паломников. При этом на сам Рош ха-Шана их может стать в несколько раз больше.

Отметим, что, по словам пограничников, всего неделю назад их было пять тысяч.