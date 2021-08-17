В случае, если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины, за которую в 1991 году проголосовали 90,32% украинцев, проходил сейчас, то независимость страны поддержали бы 69,4% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты мониторингового опроса населения Украины "Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины" Центра "Социальный мониторинг".

Социологи спросили украинцев, проголосовали бы они за независимость Украины сейчас, с учетом той ситуации, которая сложилась за тридцать лет существования независимой Украины. 69,4% респондентов ответили, что поддержали бы независимость страны, 12,7% - не поддержали бы, 10,7% украинцев затруднились ответить, а 7,2% и вовсе не стали бы участвовать в референдуме.

В то же время только 55% среди принявших участие в опросе украинцев, считают Украину действительно независимым государством. 34% не считают нашу страну действительно независимой, а 11% затруднились ответить на такой вопрос социологов.

Кроме того, накануне 30-летия независимости Украины социологи спросили у граждан, на их взгляд, лично они и их семьи, больше приобрели или потеряли от получения независимости. На что 42,6% ответили, что больше приобрели, а 32% - что потеряла. И четверть (25,4%) опрошенных затруднились дать ответ на такой вопрос. В тоже время среди людей старше 60 лет число тех, кто считает, что больше потеряли выше, чем число тех, кто считает, что больше приобрели.

Социологи опросили 3012 жителей Украины в период со 2 по 11 августа, методом личного интервью по месту проживания респондентов.

Напомним, 24 августа в Украине пройдут мероприятия в честь празднования Дня независимости Украины. В них примут участие 5 тысяч военных.

Также сообщалось, что "Страна" ведет специальный проект "Украина. 30 лет страны", в рамках которого можно подробно прочесть о переломном для Украины 2013 годе.