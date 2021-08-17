Если бы парламентские выборы в Украине проходили бы уже в это воскресенье, то в Раду прошли бы пять политических сил. Лидерами рейтинга остаются "Слуга народа" и ОПЗЖ - они получи бы более 100 мест в парламенте.

Об этом говорят данные опроса центра "Социальный мониторинг".

Социологи со 2 по 11 августа опросили 3 012 человек, которые проживают в разных регионах Украины. Оказалось, что если бы выборы проходили в ближайшее время, места в парламенте получили бы пять политических сил.

В ВР, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:

"Слуга народа" - набрав 24,9% (из респондентов, желающих отдать свой голос, которые определились с предпочтениями) и получив при этом 144 места в украинском парламенте;

ОПЗЖ - 16,2% или 102 места;

"Евросолидарность" - 15,2% или 92 места;

"Батькивщина" - 12,6% или 78 мест;

"Сила и честь" - 5,9% или 34 места.

Не прошли бы в парламент, набрав менее 5% голосов:

"Украинская стратегия Гройсмана" - 4,7%;

"Радикальная партия Ляшко" - 2,8%;

"Свобода" - 2,8%;

"Громадянська позиция" - 2,4%;

Партия Шария - 1,3%;

"За майбутне" и "Народный фронт" - по 1,1%;

"Оппозиционный блок" и "Голос" – по 0,9%;

"Национальный корпус" - 0,8%;

"Объединение "Самопомич" - 0,6%.

При этом социологи выяснили, что еще чуть менее полутора процентов опрошенных проголосовали бы за другую партию. Также 4,4 процента участников исследования сказали, что испортили бы бюллетень.

Напомним, согласно рейтингу партий, составленному КМИС, в рейтинге лидируют те же партии, а между ОПЗЖ и "слугами" разница в статистическую погрешность.

Также мы писали о том, что по результатам соцопроса, уже более половины украинцев не одобряют действия Зеленского.