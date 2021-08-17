66,9% украинцев считают, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может способствовать восстановлению мира в Украине, возвращению Донбасса и налаживанию добрососедских отношений с РФ. Об этом свидетельствуют результаты мониторингового опроса населения Украины "Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины" Центра "Социальный мониторинг".

На вопрос о необходимости встречи Зеленского и Путина 33,2% респондентов ответили "безусловно, да", 33,7% - "скорее, да", 14,6% - "скорее, нет", 15,1% - "безусловно, нет".

Кроме того, 51,1% украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский ради возвращения Донбасса и восстановления мира в Украине должен лично встретиться с руководителями "ДНР" и "ЛНР", а 39,3% опрошенных не согласны с этим. На этот вопрос 25,6% ответили "безусловно, да", 25,5% - "скорее, да", 14,7% - "скорее, нет", 24,6% - "безусловно нет". Затруднились с ответом 9,6%.

52,8% украинцев считают, что в интересах нашего государства выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе. 38,1% поддерживают то, чтобы отказаться от них. 9,1% затруднились с ответом.

31,5% опрошенных поддерживают предоставление "ДНР" и "ЛНР" особого статуса, предусматривающего автономию в составе Украины. 25,8% поддерживают официальное признание того, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины, и их изоляцию от Украины. 21,7% поддерживают продолжение боевых действий, направленных на возобновление полного контроля Украины над этими территориями военным путем. Затруднился с ответом 21% респондентов.

44,9% поддержали бы решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта в Донбассе. 37,5% заявили, что не поддержали бы это. 17,6% не ответили на этот вопрос.

Опрос проводился со 2 по 11 августа 2021 года, в нем приняло участие 3012 респондентов. Метод сбора информации - личное интервью по месту проживания респондента, стандартное отклонение - 1,1-1,9%.

Ранее "Страна" писала о том, что Разумков раскритиковал советы Зеленского жителям Донбасса уезжать в Россию. Спикер считает, что нужно сделать так, чтобы люди не уезжали, а возвращались в Украину.

Напомним, во время своего интервью для телеканала "Дом" Зеленский призвал жителей неподконтрольных территорий, которые считают себя россиянами, уезжать из Украины.

Также мы писали, что адвокат из Киева записала видеоответ для представителей власти, которые советуют украинцам покинуть родину.

Также мы сообщали, что Лукашенко рассказал о переговорах в Минске по Донбассу, заявив, что Украина кинула Путина.