Меньше трети украинцев (31,9%) в домашних условиях говорят только на украинском языке.

Об этом говорится в социологическом исследовании Центра "Социальный мониторинг", опубликованного во вторник.

Также социологи выяснили, что среди украинцев:

27,1% разговаривают с одинаковой частотой на русском и украинском;

15,8% - в основном на украинском;

13,6% - в основном на русском;

11,3% - только на русском;

0,3% - на других языках.

Кроме того, согласно опросу, телевизионные передачи украинцы хотят смотреть:

35,3% - на обоих языках с одинаковой частотой;

24,5% - только на украинском;

17,3% - в основном на украинском;

11,6% - в основном на русском;

8,9% - только на русском;

0,2% - на другом языке.

Читать печатные издания украинцы хотят:

30,9% - на обоих языках;

23,5% - только на украинском;

14,5% - в основном на украинском;

10,9% - в основном на русском;

10,7% - только на русском.

0,3% - на другом языке.

Опрос был проведет со 2 по 11 августа. В нем приняли участие 3012 человек при помощи личного интервью по месту проживания. Погрешность составляет - 1,1-1,9%.

Напомним, Внештатный советник руководителя Офиса Зеленского Алексей Арестович выступил против мовного закона и назвал русский язык историческим для Украины.

Также мы писали, что языковой омбудсмен Креминь назвал угрозой нацбезопасности фильмы на русском языке.