Около трети украинцев говорят на украинском с семьей. Фото: "Страна"

Меньше трети украинцев (31,9%) в домашних условиях говорят только на украинском языке. 

Об этом говорится в социологическом исследовании Центра "Социальный мониторинг", опубликованного во вторник. 

Также социологи выяснили, что среди украинцев: 

  • 27,1% разговаривают с одинаковой частотой на русском и украинском;
  • 15,8% - в основном на украинском;
  • 13,6% - в основном на русском;
  • 11,3% - только на русском;
  • 0,3% - на других языках. 

Скриншот опроса Социальный мониторинг

Кроме того, согласно опросу, телевизионные передачи украинцы хотят смотреть: 

  • 35,3% - на обоих языках с одинаковой частотой;
  • 24,5% - только на украинском;
  • 17,3% - в основном на украинском;
  • 11,6% - в основном на русском;
  • 8,9% - только на русском;
  • 0,2% - на другом языке.

Скриншот опроса Социальный мониторинг

Читать печатные издания украинцы хотят:

  • 30,9% - на обоих языках;
  • 23,5% - только на украинском;
  • 14,5% - в основном на украинском;
  • 10,9% - в основном на русском;
  • 10,7% - только на русском.
  • 0,3% - на другом языке.

Скриншот опроса Социальный мониторинг

Опрос был проведет со 2 по 11 августа. В нем приняли участие 3012 человек при помощи личного интервью по месту проживания. Погрешность составляет - 1,1-1,9%.

Напомним, Внештатный советник руководителя Офиса Зеленского Алексей Арестович выступил против мовного закона и назвал русский язык историческим для Украины.

Также мы писали, что языковой омбудсмен Креминь назвал угрозой нацбезопасности фильмы на русском языке.

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