На украинском дома общаются менее трети украинцев
Меньше трети украинцев (31,9%) в домашних условиях говорят только на украинском языке.
Об этом говорится в социологическом исследовании Центра "Социальный мониторинг", опубликованного во вторник.
Также социологи выяснили, что среди украинцев:
- 27,1% разговаривают с одинаковой частотой на русском и украинском;
- 15,8% - в основном на украинском;
- 13,6% - в основном на русском;
- 11,3% - только на русском;
- 0,3% - на других языках.
Кроме того, согласно опросу, телевизионные передачи украинцы хотят смотреть:
- 35,3% - на обоих языках с одинаковой частотой;
- 24,5% - только на украинском;
- 17,3% - в основном на украинском;
- 11,6% - в основном на русском;
- 8,9% - только на русском;
- 0,2% - на другом языке.
Читать печатные издания украинцы хотят:
- 30,9% - на обоих языках;
- 23,5% - только на украинском;
- 14,5% - в основном на украинском;
- 10,9% - в основном на русском;
- 10,7% - только на русском.
- 0,3% - на другом языке.
Опрос был проведет со 2 по 11 августа. В нем приняли участие 3012 человек при помощи личного интервью по месту проживания. Погрешность составляет - 1,1-1,9%.
Напомним, Внештатный советник руководителя Офиса Зеленского Алексей Арестович выступил против мовного закона и назвал русский язык историческим для Украины.
Также мы писали, что языковой омбудсмен Креминь назвал угрозой нацбезопасности фильмы на русском языке.