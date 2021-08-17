Сегодня, 17 августа, возле Офиса президента Украины снова пройдет акция протеста националистов. В этот раз соберутся представители ультраправой организации "Основы будущего" из С14 Евгения Карася.

Об этом сообщается в Тelegram-канале организации.

Националисты выйдут на акцию протеста с требованием "амнистии для ветеранов войны с Россией". По их мнению, президент Украины Владимир Зеленский должен оказать влияние на парламентское большинство, чтобы нардепы вынесли данный вопрос на голосование.

"Многие ветераны совершили ошибку и должны получить второй шанс. Многие осужденные несправедливо. Амнистия даст возможность это исправить. Своих в беде не бросаем", - сказано в сообщении.

Таким образом, сегодня в Киеве запланировано две акции протеста националистов - представители "Нацкорпуса" собираются выйти к Печерскому управлению полиции, куда были доставлены радикалы, которых задержали на Институцкой. Националисты громили инсталляцию с советскими автоматами с газировкой.

Напомним, несколько дней назад в Киеве проходила акция протеста "Накорпуса", которая возле Офиса президента переросла в столкновения с силовиками.