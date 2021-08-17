В среду, 18 августа, в Украину придут атмосферные фронты. Их пригонит к нам в страну циклон Лучиано, который сейчас господствует в Скандинавии. Жара завтра задержится на востоке страны и в некоторых центральных регионах.

Об этом в Telegram-канале рассказала Наталья Диденко.

Синоптик предупредила, что в среду Украина будет во власти грозовых дождей - осадки затронут северные, центральные регионы, а также частично - Одесскую область. При этом при грозах вероятны град и шквалистый ветер.

В западной части осадки возможны вечером и ночью, но завтра дожди прекратятся. Сухо, по словам Диденко, будет в восточных и южных областях.

Значительно 18 августа похолодает в серверных регионах, на западе страны и в Винницкой области - там ожидается +21...+27 градусов. В остальных регионах продолжится жаркая погода: +28...+33 градуса.

В Киеве, по словам Диденко, этой ночью и завтра утром будет дождливо, ветрено и прохладно. Днем осадки прекратятся, но резко похолодает до +22...+24 градуса, при том, что сейчас в столице жара достигает +33.

Напомним, во вторник в Украину уже начал заходить прохладный воздух.

Также мы писали о том, что перед Днем Независимости в Украину вернется жара до +35.