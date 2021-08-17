Афганский кризис после бегства американцев, к которому приковано внимание мира, может серьезно изменить геополитические расклады.

Эксперты ставят под сомнение дальнейшее лидерство США, считая, что Вашингтон сосредоточится на внутренних проблемах, хотя и не перестав вмешиваться в дела других государств, если это требует его интересы.

По крайней мере, выступление президента США Джо Байдена по поводу военной катастрофы в Афганистане дает понять, что Америка "замыкается". Во всяком случае, пока.

"Обвинил всех, кроме себя"

В своем обращении к нации, после нескольких дней пребывания в отпуске в резиденции Кемп-Дэвид, Байден объяснил, почему принял решение о выводе войск из Афганистана (кстати, сразу после своего выступления он направился обратно отдыхать).

Он сказал, что у него было два варианта: либо пойти на сделку с "Талибаном", которая досталась ему от Трампа, либо отказаться от нее и быть готовым к эскалации конфликта и третьему десятилетию войны.

"Но американцы не могут участвовать в войне, в которой афганцы не хотят сражаться сами за себя", - заявил Байден.

"Я знаю, что моё решение подвергнется критике, но я предпочел принять всю эту критику, чем переложить данное решение на ещё одного президента США", - оправдывался Байден.

Также он сказал, что "настоящие соперники США" - Россия и Китай очень хотели бы, чтоб Америка и дальше тратила свои ресурсы на Афганистан. Тем самым намекая, что уход американцев из этой страны может создать проблемы и для россиян, и для КНР.

По его словам, Соединённые Штаты решали конкретные задачи безопасности по уничтожению ответственных за террористические атаки на Америку, и эти задачи решены. И что якобы операция в Афганистане никогда не ставила своей целью демократизацию страны и национальное строительство.

"Говорить о провале этой миссии он хочет и не может - поэтому приходится делать вид, будто бы США никогда не стремилась к этой цели. В афганском поражении Байден обвинил, конечно, всех - кроме самого себя. И Трампа, пытавшегося заключить перемирие с талибами, и афганскую армию, не имевшую воли к борьбе. Только лишь не свою администрацию, решившую устроить неорганизованное бегство и оставить на поле боя вооружений на миллиарды долларов, что теперь досталось боевикам", - пишет в своем телеграмм-канале политолог-американист Малек Дудаков.

Также стало известно и о том, что Пентагон настоятельно советовал Байдену оставить в стране часть американского контингента - на период заключения перемирия с талибаном. Но Байден решил иначе - и это вылилось в крупнейшую международную катастрофу для США со времён вьетнамского Сайгона.

"Америка больше не собирается менять мир"

Из выступления Байдена об уходе из Афганистана эксперты делают глобальные выводы о поворотном моменте американской внешней политики, а именно о фактическом сложении с себя США статуса мирового лидера.

"Кабульской катастрофы в августе 2021 года, вероятно, можно было бы избежать, если бы Вашингтон более ответственно и серьёзно подошёл к сворачиванию своего присутствия в Афганистане. Но это было трудно сделать из-за идейно-пропагандистского фона. Представление о США как о мировом гегемоне стало после холодной войны настолько привычным для американского истеблишмента, что отход от него вызывал яростное сопротивление. Даже несмотря на то, что объективно многие понимали невозможность продолжать в том же духе. Иными словами, стремление скрыть реальное снижение амбиций не позволило их снизить управляемым путём, в результате оно произошло обвально на глазах у всего изумлённого мира. И под градом обвинений в предательстве. Американская гегемония в мире после 1991 года была настолько впечатляюща и, вероятно, беспрецедентна по масштабам, что мягкий и постепенный отход от неё был невозможен. Это событие должно было быть зафиксировано чем-то не менее символическим, чем образы падения Берлинской стены или самолётов, врезающихся в башни-близнецы. Кадры бегства из кабульского аэропорта и всё, что их сопровождало, войдут в историю как символ конца эпохи. Байден в своём выступлении на эту тему фактически провозгласил, что Америка будет заниматься собой, своими проблемами, обеспечивать свою безопасность, бороться со стратегическими соперниками (Китай и Россия). Но мир менять больше не собирается, он такой, какой есть, наступило отрезвление от эйфории конца ХХ века. Рецидивы возможны, однако к прежнему статусу Америки возврата уже нет", - пишет телеграмм-канал "Россия в глобальной политике".

Для самого Байдена афганская история может стать тяжёлой, учитывая нарастающий международный скандал (ведь напрямую задеты и интересы западных союзников, которые сполна ощутят на себе последствия падения Афганистана в виде наплыва беженцев и потока оружия и контрабанды).

Первые опросы показывают поистине катастрофическую картину для Байдена - почти 70% американцев не одобряют его военные решения в афганском вопросе.

Один из самых известных политических обозревателей США Криса Силицца написал колонку на сайте CNN (СМИ, которое чуть ли не больше других "топило" за Байдена на выборах), в которой обвинил президента в некомпетентности.

"В основе президентской кампании Джо Байдена 2020 года лежало одно-единственное слово: компетентность. После четырех лет некомпетентности Дональда Трампа во всем, аргумент Байдена состоял в том, что стране крайне необходима твердая рука на руле - кто-то, кто давно во власти и сделал необходимое. Кто-то, кто не нуждается в обучении, чтобы выполнять эту работу. Кто-то, кто был полной противоположностью парню, находящемуся в данный момент у власти. И это сработало. Вместо того, чтобы рассматривать возраст Байдена - 78 лет - как негатив, многие избиратели считали, что его многолетний опыт был тем, в чем нуждалась страна в эпоху после Трампа... Однако через семь месяцев своего первого срока Байден столкнулся не с чем иным, как с кризисом этой самой компетенции, связанным с рядом событий, которые, как оказывается, его опыт и ноу-хау не смогли предотвратить", - пишет обозреватель.

И это не только Афганистан, но и развитие эпидемической ситуации, ситуация на южной границе, инфляция.

"Обещание Байдена американскому народу состояло в том, что долгие годы его политической жизни лучше всего подготовили его к тому, чтобы избежать хаоса, который определил эпоху Трампа. Но в данный момент хаос побеждает компетентность. И это является серьезной проблемой для Байдена и его администрации", - полагает Силицца.

"За Украину точно воевать не будут"

Бывший сотрудник посольства Украины в США, эксперт-международник Андрей Телиженко считает позицию Байдена проявлением слабости.

"Нашим чиновникам стоит задуматься - за Украину точно воевать не будут. Байден не произнес ни слова поддержки гражданам США и другим оставшимся в Афганистане, а вместо этого обвинил во всем бывших союзников", - говорит нам Телиженко.

Часть экспертов не исключает даже досрочной отставки Байдена на фоне афганского кризиса, усиленного накопившимися внутренними проблемами с пандемий, миграцией и безработицей.

Другие считают, что Байдена рано списывать со счетов.

"Учитывая глубокий скептицизм американской общественности по поводу стоимости и исхода войн после 11 сентября 2001 года, поспешные суждения о том, что нынешний кризис серьезно подкосит рейтинги Байдена, являются преждевременными", - говорит "Стране" американский журналист Стивен Коллинс.

Тем временем провал в Афганистане может усилить позиции в мире Китая, главного соперника США.

"Пекин резко усиливает свои позиции в регионе и мире после ухода США из Афганистана. На его стороне - дружба с талибами. Китай не только усиливает свое политико-экономическое влияние, но и получает мощный рычаг в решении своей "уйгурской проблемы", - пишет Newsweek.

"Не до "демократии во всем мире"

Как бы там ни было, на международном уровне беспорядочный выход США из Афганистана вызовет сомнения в стойкости Вашингтона как союзника, полагает Коллинс.

Собственно, на этом фоне блекнет идея Байдена о создании некоего всемирного "альянса демократий" для борьбы с "авторитарными режимами", под которыми Вашингтон подразумевает прежде всего Китай и Россию. Байден как раз планировал на декабрь первую виртуальную конференцию будущих участников союза.

"После провозглашения "Америка вернулась" во время первой зарубежной поездки Байдена в Европу этим летом, первый реальный внешнеполитический кризис завершился неудачным отступлением США. И громкие призывы президента к защите демократии за рубежом будут подорваны его решением отказаться от хрупкого демократического правительства в Афганистане", - говорит нам Коллинс.