Сегодня, 17 августа, "Нацкорпус" анонсировал акцию протеста в 15:30 под Печерским управлением полиции, куда доставили задержанных во время акции на улице Институцкой.

"Призываем всех, выйти к Печерскому управлению полиции, где находятся шесть представителей Национального Корпуса. Активисты присоединились к демонтажу неправомерно установленных советских инсталляций на месте расстрела Героев Небесной сотни. При демонтаже полиция бросилась оттаскивать и бить ребят, после чего затолкала их в автобус, где избиение продолжалось. По предварительным данным, восемь активистов задержали, у одного из них - вывих плеча. Мы собираемся под стенами Печерского управления полиции и призываем неравнодушных граждан присоединиться и поддержать ребят",- заявили в политической силе.

Напомним, прошла акция протеста "Накорпуса" состоялась 17 августа. Радикалы собрались на Майдане Незалежности и оттуда пошли на Банковую. Возле Офиса президента правоохранители попросили их пройти поверхностный досмотр, они отказались и решили силой прорвать кордон силовиков.

Также сообщалось, что в результате субботник столкновений националистов с полицией, пострадали восемь правоохранителей.