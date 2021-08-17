В своей декларации народный депутат парламента от "Слуги народа" Оксана Гринчук указала автомобиль Infiniti QX50 2016 года, который она приобрела 25 июля за 212 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные ее декларации.

Отметим, что в документе она указала новую машину как сельхозтехнику.

Кроме того, в декларации говорится, что депутат приобрела кроссовер у гражданки Украины, некой Колчановой Ирины Александровны.

Изменения в декларацию были внесены 2 августа текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное агентство по предупреждению коррупции обнаружило признаки уголовного или административного правонарушения в 64 из 294 деклараций чиновников. Общая сумма недостоверных сведений в денежном выражении составила более 255 млн грн.

Также мы писали, что в декларации сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Артура Герасимова не указан двухэтажный особняк в Испании, которым он вместе с женой владеет около семи лет.

Кроме того, "Страна" писала, что нардеп из "Голоса" задекларировала доход от грантов вдвое больший, чем зарплата в Раде.